Cu meta pa protege empleado di comportacion inapropia na trabao

Aruba Bank prome compania na mundo pa introduci Report App

Pa Aruba Bank ta importante pa tur hendesinti nan mes safe na trabao. P’esey a scoge pa introduci e Report App. E plataforma aki ta sostene nos pilar nan strategico We Care y We Build y alabes ta crea conscientisacion contra di un comportacion inapropia den nos espacio di trabao. E obhetivo di e Report App ta pa crea yuda mantene un esfera agradabel na trabao door di concientisa y stimula bon comportacion entre empleadonan. E App lo yuda conscientisa y identifica e diferente tipo di comportacionnan inapropia, encurasha esunnan deseabel y resolve casonan encontra. Segun Sharon Frankel-de Cuba, Managing Director di Aruba Bank, e idea ta pa elimina barera cu ta impede e empleado di sinti su mes comfortabel, door di provee e “tool” pa e por raporta un incidente. E App ta duna e empleado e oportunidad pa raporta na un manera facil, rapido y na cualkier momento di dia cu uso di e App. Videonan informativo lo guia e empleado pa ricibi informacion tocante e diferente formanan di comportacionan no inapropia desea na pia di trabao, cu ta inclui pero no ta limita na entre otro, agresion, violencia, discriminacion, bullying of termento y sexual harassment sea fisico, sexual of mental. Nos ta contento di por crea un luga di trabao sano caminda cu tur empleado ta sinti nan mes sigur door di facilita cu na momento cu detecta comportacion INPROPIA nan por RAPORTA. Pa mas informacion por bishita www.report-app.com.

