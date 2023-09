Aruba Airport Authority N.V. (AAA) na nomber di Airports Council International of the Latin America & Caribbean region (ACI-LAC), lo organisa e prome ACI-LAC Airport Day Aruba 2023 riba dia 12 di september 2023.

ACI-LAC ta representa e region di Latino America y Caribe di e Airports Council International, e unico asociacion profesional mundial pa e operadornan di aeropuerto. ACI-LAC ta representa mas di 270 aeropuerto na 34 pais y teritorio. ACI-LAC tin un cantidad grandi di iniciativa global y regional pa asina yuda e miembronan pa eleva nan standard y promove excelencia profesional den aeropuerto su maneho, operacion y servicio brinda na su clientenan.

ACI-LAC Airport Day ta un evento di un dia pa un aeropuerto of grupo di aeropuerto cu interes comun pa yega na un publico specifico, e evento ta tuma luga na diferente parti di mundo durante henter aña. ACI-LAC Airport Day Aruba 2023, tin e tema di “Catering to the next 100 years of traveling”, cu e tema aki lo enfoca riba e temanan manera e deseonan y e necesidadnan di e futuro biahero, innovacion, e balans entre e crecemento den trafico di aviacion y economia sostenibel pa e islanan y e atraccion di e futuro lidernan di aviacion.

E oradornan ta diferente persona local y internacional di aeropuerto y socionan den e mundo di aeropuerto rond mundo manera Munich, Colombia, Costa Rica, Panama, Miami y Aruba. E meta principal di e evento aki ta pa cuminsa cu combersacion cu stakeholders, socionan di aeropuerto, entidadnan den aviacion, gobierno y entidadnan di turismo enfocando riba e necesidadnan di e futuro biaheronan y con cada entidad lo adapta y mehora su servicionan pa atende miho cu e demandanan y e expectativanan.

Cu e iniciativanan aki, ACI-LAC ta continua en busca di diferente manera nobo y innovativo pa resolve e problemanan y brinda conseho y apoyo na beneficio di e miembronan di e aeropuertonan y e comunidadnan cu nan ta sirbi.

“AAA tin e honor di organisa ACI-LAC Airport Day Aruba 2023 pa prome biaha. E evento aki, como parti di nos celebracion di 100 aña di aviacion na Aruba, lo conta cu diferente orador local y internacional, cu lo brinda informacion valioso tocante e tendencianan actual relaciona cu e necesidadnan di e biaheronan. E evento aki lo analisa loke e aeropuertonan por spera, loke e aeropuertonan mester considera pa construi adecuadamente, fortalece e servicio na cliente, stimula innovacion y oportunidad comercial nobo y un transformacion general di e facilidadnan di aeropuerto y e servicionan brinda pa asina satisface e necesidadnan di futuro”, asina Angeline Flemming, Director Health, Safety and Sustainability di AAA a duna di conoce.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu Augustus

2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspiracion ta pa bira un di e aeropuertonan den region Latino Americano y Caribense mas sostenibel, sigur y a prueba di futuro, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.