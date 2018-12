Cu mas di 1.5 miyon reproduccion: E cancion mas gusta di siglo XX

ENTERTAINMENT

CALIFORNIA, Merca- E cancion ‘Bohemian Rhapsody’ di e banda Britanico di e genero di rock, Queen, ta e composicion di siglo XX mas reproduci na nivel mundial, según e compania discografico Universal Music.

Según e mensahe difundi pa e compania riba su cuenta di Twitter, dialuna e cancion a pasa 1.5 biyon reproduccion via ‘streaming’ riba varios plataforma digital.

‘Bohemian Rhapsody’ ta un di e miho canticanan di un di e miho bandanan di historia. Nos ta orguyoso di representa Queen y no ta contento di wak cu ainda e cancion ta inspira fanaticonan nobo rond mundo, cuater decada despues di su estreno’, Lucian Grainge, director general di Universal Music, cita pa Variety, a comenta.

Na 2004 e cantica a drenta Grammy’s Hall of Fame y e interpretacion di Freddie Mercury a wordo reconoci pa e lectornan di e revista Rolling Stone como e miho den historia di rock.

E cancion mitico aki, reconocibel desde e prome instante, tambe a ricibi un gran impulso danki na e éxito di e pelicula biografico Bohemian Rhapsody, cu ta conta e increibel historia di e gran trayectoria di e grupo. Solamente cinco siman mas despues di su estreno el a comberti su mes den e biopic musical mas taquillero di historia.

Brian May, guitarrista di Queen a bisa: “E riu di musica rock a transforma su mes den stream! Mi ta contento di sa cu ainda nos musica ta flui a lo maximo!”.

Bohemian Rhapsody y Queen – cifranan clave

-E cancion a wordo lansa como un single dia 31 di october 1975

-Bohemian Rhapsody tabata e prome cantica di Queen cu e drenta e lista di e 10 singlenan mas bendi na Merca. Na Reino Uni e tabata number 1 pa 9 siman consecutivo, cu pa e tempo ey tabata un record.

-Bohemian Rhapsody ta e unico cancion den historia cu tabata number 1 dos biaha na Reino Uni durante temporada di Pasco.

-E videoclip di Bohemian Rhapsody en general ta wordo reconoci como e prome video musical promocional y tabata basa ariba e portada di e album Queen II. Esaki a wordo dirigi pa Bruce Gowers y el a wordo graba den 3 hora na e luga unda cu e grupo tabata train. Su costo: 3,500 £ (pound sterling) e tempo ey.

-Durante varios aña hopi ta e artistanan manera Pink, Kanye West, Robbie Williams, la Real Orquesta Filarmónica, Montserrat Caballe, Los Teleñecos, Elton John y Axl Rose (den e concierto di homenahe na Freddie Mercury na april di 1992) cu a interpreta nan version di Bohemian Rhapsody.

-Queen a bende mas di 300 miyon album rond mundo.

