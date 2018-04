Cu instalacion di e Task Force tur cos a cuminsa cana manera debe ser riba beach

Beach policy riba su mes a wordo anuncia na 2014 y despues di un periodo di gracia na Augustus 2016 esaki a cuminsa wordo implementa. Pero durante e implementacion tabata falta un un samenwerking cu instancianan concerni pa traha den e forma corecto. Sr. Robert Maduro ta amplia mas.

For di Januari aña aki, tur e cosnan a cumisna cana manera debe ser, cu e instalacion di e Task force. Locual cu tabata riba papel a bira realidad. Tin ora mester tin pasenshi pasobra cu piedra pa piedra ta cuminsa cu e maneho. E linea grandi e maneho ta pa trece e ordo bek riba beach.

Tabata tin diferente hende encarga cu esaki, diferente Ministernan a bay y bin. Pero durante e 10 añanan cu a pasa, nada tabata bon regula y polis no tabata sa con pa aplica e ley anto poco poco tur cos a deteriora. Tur cos tabata manera un wild wild west.

A base di esaki cada watersport a wordo ubica unda nan plaats ta, cuanto y kico nan mag opera y wordo condiciona hotelnan y delinea e free zona, unda watersport mester para, unda stoelnan ta bay poni, y cada uno ta haya su vergunning cu nan condicionanan. Y den violacion di e condicionan, polis tin e autoridad pa bin cu boet per tambe e ‘three strike out’ pa esun cu por a viola e ley den forma constante tin e chance di perde e permiso definitivo.

Verguninng no ta duna cu gobierno keda obliga pa keda renoba esaki, pa por yega na regula y trece ordo bek riba beach. Turistanan ta bin Aruba pa haya disfrute y trankilidad y no pa tende di pleitamento.

Tampoco no kier un beach cu demasiado parasol, borchi poni. P’esey e cantidad mester wordo limita pa crea e efecto di trankilidad cu den facto ta esun cu turista kier. E maneho prepara y publica di e beach policy a bay den full consulta cu tur watersport y sigur nan tur a wordo consulta.

For di 2016 te awor, tempo a pasa, no tabata tin control y nan por a haci manera semper. P’esey mester educa e mesun watersportnan pasobra ta de nan mesun interes ora nan ta duna servicio pa turistanan ta trankil y esaki no ta pa perhudica niun hende.

Tin contacto frecuente cu tur e watersport, pero nan mester repasa e ley unda cu kisas tabata haci cosnan den un manera pafo di e ley anto awor ta bin controla riba esaki. Ta keda bin cu regulacion y control pa keda vigila cohuntamente cu polis, por ehempel den caso di bay papia cu e watersport y duna e splicacion pakico nan ta haya e boet pa nan siña y educa riba esey y ta keda trabou continuo cu un accion un biaha pa luna.

Finalmente a keda e compromiso di Directie Infrastructuur en Planning, cu Cuerpo di Polis den sentido aki pa brinda e servicio, y siguridad riba beach unda cu beach ta birando atractivo bek den area di hotel , Eagle y tambe den Bushiri, pero tambe Savaneta, Pos Chikito y San Nicolas, cu aunke tin problemanan mas chikito pero tambe mester keda controla pa nan cumpli cu e beach policy, segun Sr. Robert Maduro, di DIP pa cu e beach policy.

