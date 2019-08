Cu hopi motivacion studiantenan di IPA a cuminsa nan prome dia di aña academico 2019 – 2020

Dialuna ultimo IPA a cuminsa oficialmente cu su aña academico 2019-2020 pa su studiantenan. Un total di 43 studiante nobo a cuminsa e aña academico aki cu nan estudio na IPA. Ta trata di studiantenan cu a scoge pa haci e estudio di maestro pa Enseñansa Primario y Bachelor Hulandes. E instituto ta sumamente contento pa e interescu e hobennan y adulto di Aruba tin pa sigui un estudio den ramo di educacion.

E programa di siman di introduccion a inicia cu un discurso di directora general sra. drs. Marilyn Richardson. El a yama henter e comunidad di IPA bonbini y alabes desea tur presente un aña exitoso. Den su discurso el a dirigi palabra na e studiantenan di prome aña di Bachelor Hulandes como Idioma Stranhero y di Estudio di Maestro pa Enseñansa Primario. El a bisa nan cu esaki ta e prome dia di e miho decision cu nan por a tuma. “Boso a scohe e miho profesion cu ta existi den mundo pasobra tur hende cu ta yega na cualkier profesion den nan bida a pasa den man di maestro di scol di chikitotenagrandi. E profesionaki tanetamente e profesion pa inspira, forma y cu por haci un diferencia grandi den bida di un mucha of hoben.”

Alabes el a elabora riba e tema Let learning Light Your Way cu ta tema di e evento pa ricibi nos sudiantenan y yama nan bonbini. Den su discurso drs. Richardson a bisa cu e tema ta inspirativo, pasobra bida ta ofrece nos diariamente oportunidad pa siña. Segun drs. Richardson aunke cu e studiantenan ta bin IPA pa studia pa bira maestro di scol, e ta kere cu tin hopi mas conocemento cu nan por adkiri si nan ta habri pa siña di e experiencia cu lo crusa nan caminda. “Siñamento no ta sosode solamente via les, buki of training. Corda cu tur diabo ta siña door diexperienciabida y door di comparti cu otro. Sea humilde y para habri pa locual un otro tin di ofrece. Wak turoportunidadcomo un regalo pa siña y laga e siñamento ey lusa bo caminda.”

E culminacion di e mainta tabata na momento cua elogia y reconoce e studiantenan cu durante e aña academico anterior cu a cumpli cu e actitud profesional ideal cu e profesion di maestro ta rekeri. E studiantenan ta: Maestro di Enseñansa Primario:klas 1 Jordaine Dirksz, Isabel Santana Cruz y Samantha Setrodjemino. Klas 2 Adaeynah Bohorquez, Deanna Fingal y Michelle Mendes. Bachelor Papiamento: Roxienne Brete y Elliënne Riatiga. Movecion y Salud: Anna-Celia Proveyer y Lilianne Saladin. A clausura e parti oficial cu un icebreaker pa studiante cera conoci cu otrona un forma recreativo.

Despues di esaki e studiantenan a sigui cu nan mentor cu un programa di introduccion special. E siman di introduccion ta finalisa cu e asina yama IPA-Kamp cu ya a bira un tradicion den e prome siman na IPA. Esaki lo tuma luga diahuebs y diabierna binidero. Nos ta desea e comunidad di IPA y tambe tur maestro y tur nos muchanan den nos enseñansa na Aruba hopi sabiduria, bon motivacion, gran perseverancia y hopi creatividad y inspiracion p’asina 2019 -2020 ta un aña escolar exitoso.

Comments

comments