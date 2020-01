Cu hopi entusiasmo Docente y studiantenan di Colegio Condrado Coronel, a celebra e apertura di nan Hofi di Amistad

Un team di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca conoci como Santa Rosa, a hasi un bishita na e scol ganador di e projecto “Hofi Amistad” esta Colegio Conrado Coronel. Durante e mainta aki, Minister Chris Romero, encarga cu Sector Primario tambe tabata presente pa asina hunto hasi e mainta aki extra special pa e muchanan, caminda cu ela expresa palabranan di motivacion y elegio na tanto e studiantenan como e Docentenan. Minister Romero, alavez a concientisa e muchanan encuanto di e importancia di seguridad di cuminda y e motibo pa cual e practica di Agricultura y asina asina importante ya cu door di planta nos ta come mas saludabel.

E mainta a continua cu un presentacion encuanto di plantamento Basico, door

Sr. Ludwig Rasmijn, pa asina e muchanan ta bon prepara pa nan por planta e matanan den e bakinan di nan “Hofi Amistad” y alavez pa nan sa con pa cuida nan. E presentacion tabata bon detaya pa asina e muchanan tene cuenta, kico tur mester wordo hasi na momento di planta mata den tera of den baki. Mester menciona cu e Bakinan aki a wordo prepara door di e team di Santa Rosa y yena cu gordura pa e muchanan por bai planta e fruta of berdura di nan preferencia.

Despues di e presentacion Minister sr. Chris Romero, Nathalie Maduro, Director di Santa Rosa, Docente, y alumnonan a inaugura e “Hofi Amistad” oficialmente cu e nomber bunita graba riba un palo. Despues di e inauguracion, nos colega Sr. Ludwig Rasmijn, a continua pa guia e muchanan con exactamente ta transplanta un mata chikito cu tabata den un pochi, pa e bakinan cu a wordo traha y aloca den e “Hofi Amistad”. E alumnonan di Colegio Conrado Coronel di 5de klas tabata sumamente entuciasma y cu hopi alegria a planta nan matanan cu nan mes a planta.

Pa finalisa, Minister Romero, a hasi entrega di dos buki na e cabesante di e scol, cual nan ta titula “Galaxy Fruits Aruba Grows” y “Gardening Without Tears” cual autor ta di Isaac Chin (dfm) cu ta papia di frutanan cu ta crese na Aruba y algun detaye y caracteristica di e fruta of e mata. Den nomber di Minister di Transporte, Telecomunicacion y Sector Primario Sr. Chris Romero hunto y henter e team di Santa Rosa, ta felicita tur Docente y alumnonan di Colegio Conrado Coronel, y muy especial e alumnonan cu a mustra asina un interes y kere den e proyecto for di comienso. Un palabra di gratidud y hopi exito cu nan “Hofi Amistad”. Nos no tin duda cu esaki lo ta uno yena cu alegria y estimulo pa sigui cuida e matanan pa asina na final boso por tin un cosecha na abundancia.

