Cu exito Aruba Bank a conclui su evento deportivo “Battle of the Banks”, un celebracion special den marco di su 100 aña di existencia.

E competencia deportivo unico, caminda tur banco local a defende su nomber den un ambiente amical, a uni empleadonan y fanaticonan pa yega hunto durante varios actividad a termina exitosamente.

E banconan participante Caribbean Mercantile Bank, Royal Bank of Canada, Banco di Caribe, Centrale Bank van Aruba, Total Bank y Aruba Bank a midi nan forsa den Bowling, Volleyball, Bolas y Softball. Tur competencia a wordo caracteriza pa fair play, team spirit y pasion pa deporte.

A lo largo di e luna di mei, nos a mira emocion y entrega na cada deporte. Di e primer bola lansa te cu e ‘home run’, Battle of the Banks a demostra kiko por logra ora nos traha hunto den union y respet mutuo.

Aruba Bank ta expresa su sincero agradecimiento na tur banco participante cu a demostra nan spirito deportivo, tur empleado, famia, amigonan y fanaticonan cu a yuda crea un dushi ambiente,brinda sosten y entusiasmo.

Battle of the Banks a sirbi no solamente pa celebra un siglo di operacion den sector bancario, pero pa honra e balornan di comunidad, colaboracion y bienestar. Nos ta mira dilanti pa mas iniciativa cu ta uni y fortalece nos lazo den comunidad.