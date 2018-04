Cu e tema di cannabis a wordo trata den Parlamento ya caba ta un logro

Diamars tabata un dia historico den parlamento. E hecho cu ya caba cu RED Democratico cu e tema aki a yega parlamento di Aruba. Sr. Ricardo Croes, lider di Fraccion di ReD.

Diferente sentimentonan encontra ta tuma luga depende di con ta interpreta tur e proceso cu a tuma luga di ora a cuminsa traha riba tema di Cannabies na Aruba en general. Ayera tabata un dia di logro pa cuminsa, unda cu e hecho cu Sr. Croes a logra di yega den parlamente despues di hiba un campaña libre di placa y libre di stickers manera tur hende sa, caminda cu 3.359 voto e tema aki a drenta parlamento.

E hecho cu un hende ta un educador of un parlamentario, of doctor, etc ta pone riba e hende ey un presion pa traha rba cualkiera cu sea e tema, anto ayera den parlamente a logra mustra entre otro cu hopi parlamentario ainda mester bay mas deep riba e tema aki pa nan por duna un opinion si nan ta di acuerdo.

Parlamentaerionan a haci uzo di nan derecho di democracia pa vocifera nan opinion na e momento ey. Aunke Sr. Croes tabata un tiki desapunta pa scucha algun barbaridad cu a sali di boca di hende riba e tema, anto esaki pa su persona tabata tin sentimentonan mixto, pa mira te cua punto tabata un exito y tambe te cua punto e tabata un desapunto. Pero pa E simpel hecho cu a cuminsa papia riba e tema aki den parlamento e ta un exito caba, y cu e tema a wordo trata den parlamento, ta un di e logronan mas grandi den historia di e pais aki, pa cu e tema aki.

Siendo cu e tema aki no ta nobo rond di e mundo y tin un ehempel unda cu na Aruba tabata core burico pero ora a cuminsa cambia pa auto rond die mundo, Aruba tambe a hacie y cu esaki Sr. Croes kier splica cu Cannabies ta un tema basta conoci cu mester cuminsa papai riba dje na Aruba .

E dicten di e mocion bisa cu nos ta urgi gobierno pa di inmediato para tur trato cu ta crea un desigualdad riba e isla aki, anto esaki por wordo interpreta di cualkier manera, pa acelera e proceso cu e comision aki y cumpli cu e promesa pa legalisa uzo medicinal di cannabies.

En berdad a expresa cu e consideracion prome dictem di e emocion, cu ta urgi gobierno pa para tur trato cu ta hiba na desigualdad riba e isla aki. Ta keda na cada ken pa interpreta e parti ey di dictem y tambe pa acelera e proceso di investigacion di e comision encarga cu e tema aki y asina cumpli cu e promesa di campaña y acuerdo di gobernacion. En berdad, e considerans cu tin pone prome cu dictum, ta hiba na e dictem cu ta bisa cu partido RED democratico no tabata e unico cu a hiba campaña cu e meta pa pone e ser humano central anto tanto MEP como POR ta di acuerdo cu esaki y pa culmina e campaña e votador a dicidi di duna na e partido aki pa cumpli cu nan palbra y pone na ser humano na prome luga y tur 3 partido a inclui e promesa aki y a propone pa hiba un gobernacion riba principionan di bon gobernacion, transparencia,y hiba un maneho responsable riba finanzas como meta di pone e ser humano central.

