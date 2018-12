Cu e reforma fiscal mayoria hende lo bay dilanti

Tur cos cu ta bin extra ariba bo salario, e.o. Overtime, comision, cu ta wordo considera como salario, tambe mester wordo considera den e calculacion ora di paga belasting. Tur cos cu ta wordo considera salario. Sra. mr. Luenne Gomes- Pieters, directora di Departamento di Impuesto, ta splica.

For di e brutoloon, ta conoce cierto afterposten. E premienan cu e trahado ta paga na AZV como eigen bijdrage, por trek esaki af. Tambe hypotheek, un fiansa di auto te cu maximo di 5 mil florin. Ora di kita tur e lastennan aki, ta resta e belastbaar inkomen. Ora di tin esaki, ainda por kita e 27.751,- belasting vrije voet. Tur hende ta haya un relief den e LB/IB door cu belasting vrije som ta subi. Dus for di bo belastbaar inkomen e trahado tin 27.751,-florin cu no ta wordo belast. Ora cu caba di kita e suma aki, ta loke resta na entrada ta laga e tabel indica. E tabel di cuater schijf, enbes di 14 schijf. Mayoria hende ta bay dilanti, cu calculonan basa ariba e informacion di DIMP. Y tin hendenan cu ya cu tin un salaris di 300 mil florin pa aña bay ariba, lo paga mas, ya cu ta schoudernan mas hancho.

For di Young Professional tambe ta esunnan cu ta bay wordo afecta mas duro, cu e grondbelasting, cu ta bay paga mas. Y si wak e 31 mil clientenan cu ta bay dilanti, eyden tambe tin e grupo di Young Professionals. No tur hende ta bay atras den e Reforma Fiscal cu ta consisti di diferente fase. Y e GB, LB/IB ta e prome fase, hunto cu BBO/BAZV cu tambe lo tin algun cambionan cu lo drenta na vigor pa cu invoerrechten. Loke a conoce como sin -taxes (tabaco, alcohol), belasting a wordo uza pa no stimula cierto comportacionnan, cu ta dañino pa salud di hende, (humamento di) sigaria, consumo di alcohol, ta trece complicacionnan ariba tereno di salud di nos mesun hendenan. Como gobierno por dicidi di cu no kier stimula e consumo y door di hisa invoerrechten of accijns ariba cierto productonan, e ta un indirecte heffing. E efecto directo ta cu e prijs ta bay subi. Lo bay yega na e resultado cu kier. E ta un drempel pa esunnan cu ta uza alcohol of sigaria, ta pensa dos biaha prome cu bebe alcohol of huma sigaria. Pero si e ta un adiccion, ni con halto e prijs ta, e consumidor lo keda bebe of huma. Peor esey ta algo cu gobierno tin’e na bista, y den e di dos tanda, lo por wak cierto cambionan ariba tereno di juice, cosnan cu tin sucu, caminda cu ta mesun idea di cu no kier stimula e poblacion pa uza of bebe cosnan cu no ta gezond. Y juist kier stimula un bida mas saludabel; e comemento y bebemento saludabel.

Hendenan cu ta gana 5 pa 7 mil pa luna, cu ta 60 mil florin pa aña, tabata paga den Tarief I tabata paga 5004 florin na IB of si e ta cay bou di tarifa 2, cu ta hoogtarief, lo paga 5279, awo e lo paga 4514 florin. A base anual, e persona aki ta cay bou tarifa 2, e ta bay 765 florin dilanti, a base anual. Ta haya un 64 florin pa luna extra den bo saco. Esaki ta e prome fase. Den e di dos fase, lo mira e sistema di BBO y IB un tiki mas di cerca y eynan lo duna un tiki mas incentivo. Eynan ta e clase trahado. Y tambe lo mira e sistema di BBO, manera IMF a propone den su rapport.

Na september a cuminsa cu Taskforce pa Reforma Fiscal, y haya bishita di IMF, unda cu nan a recomenda pa toch wak e sistema di BBO, ya cu nan lo kier wak si por explora un BBO/OB, cual lo sigui cu e Taskforce despues di aña.

Tambe e Winstbelasting tambe lo cay bou di reforma fiscal. Tur cos lo bay segun e fasenan, y mester haci e calculacionan, ta cosnan importante, pasobra cu por tin un idea bunita, pero ora cu bay calcula e efecto ariba public finance, cu ultimadamente, tur cos ta draai ariba e cen chikito. Por a kita e LB/IB , pero e ora lo hisa e BBO na 12%. Esey por, pero ultimadamente, e mester cana igual cu e entrada, of lo mester genera extra entrada.

Asina cu cada extra entrada genera, gobierno lo por inverti den infrastructura, educacion. Pero esey lo bay cay den e di dos tanda, cu lo ta pa mita di otro aña, segun directora di Departamento di Impuesto, Sra. mr. Luenne Gomes- Pieters.

