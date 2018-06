Cu e ley nobo polisnan tambe lo haya autoridad pa controla ilegalnan

Entrante diabierna, prome di juni, Polis ta bay tin autorisacion pa gara ilegalnan. Riba esaki algun trahado di Guarda Nos Costa a mustra nan malcontento. Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA ta amplia mas ariba esaki.

Segun informacionnan e trahadonan di Guarda Nos Costa y Inmigracion ta capta e mensahe aki full robes. E situacion na Aruba pa locual ta ilegalidad ta asina grandi cu STA ta mira cu e tres departamentonan aki, locual cu ta Guarda Nos Costa, Inmigracion y KPA mester bay traha hunto. Segun Sr. de Cuba, lo ta hopi mas miho pa mas departamento, e.o. Departamento di Aduana tambe mester traha hunto riba problematica di ilegalnan.

Pa locual ta e articulo 33 cu ta contempla den ley, esaki no ta bay kita nada for di ni un hende. STA a yega na un acuerdo cu Minister di Husticia pa bin cu un Samenwerkingsovereenkomst Protocol. Esaki ta un acuerdo di trabou pa e tres identidadnan aki no sinti nan mes hala un banda ora un otro ta haci e trabou. Tur tres departamento ta bay tin e mesun autoridad pa cu esaki. Pero e mester ta bon hinca den otro y bon delinea pa niun hende no bay trapa riba otro. Y e Samenwerkingsprotocol aki ta practicamente cla tambe.

Diahuebs atardi, STA lo reuni cu e Task Force, cu ta e comision cu a wordo lanta pa regla e formacion di identidad nobo di Inmigracion Aruba. Ainda no sa con e departamento aki lo bay yama, pero ta kere cu e preocupacion cu nan tin, ta un tiki di mas. E trabaonan ta bay wordo ehecuta manera semper.

Polis tabata tin e funcion aki caba, cual cu hopi hende ta lubida. STA ta contento cu tin un Samenwerkingsprotocol poni cla caba pa wordo revista pa wak si ta yega na un consenso ariba dje, pa e wordo ehecuta. Ta compronde e miedo di e trahadonan di ken ta bay manda riba ken y e bruhamento ey sindicato kier a evita. Ta p’esey mes e solicitud a bay na minister, pa bin cu’n Samenwerkingsprotocol, cu lo wordo ehecuta denter di poco.

E trahadonan di Guarda Nos Costa y Inmigracion no mester tin miedo di cu Polis ta haya e autoridad aki, e ta algo cu nan tabata tin caba. Awor aki mester di cooperacion di tur hende pa bringa ilegalidad riba Aruba. Tin un cantidad hopi grandi di ilegalnan na Aruba y por a constata esaki cu e cantidad di hende cu a presenta pa pidi asilo na DIMAS recientemente y esaki ta un problema hopi serio. Aruba no ta prepara pa algo asina.

Aruba no tin ni infrastructura, ni scolnan, ni vivienda, ni fuente di trabou suficiente. “No haya cama pa’ tanta gente”, segun Sr. de Cuba. Dentro di poco Central Bureau Statistiek lo bin cu un investigacion hunto cu Censo pa determina kico ta e situacion pa determina berdaderamente kico ta bay haci.

E fecha ta riba man caba y no a wordo prepara e departamentonan internamente pa esaki, anto riba esaki Sr. Diego ta splica cu por yama na un reunion pa haci esaki den un manera mas formal, pero cu sinceramente esaki ta parce mas tanto cosnan di mucha chikito siendo cu inmigracion ta esunnan cu tin e autoridad caba. Y awo cu KPA ta bay a hay’e bek pakico nan ta bay rabia.

Te awor aki e departamentonan aki ta bay traha hunto caminda cu STA ta keda puntra unda e cosnan por a bay fout cu un Samenwerkingsprotocol cu t’ey y awe ta papia riba dje, anto si e la bay bon e ta bay drenta na vigor.

Lo bay yama un reunion na e miembronan pa informa nan berdad pero no ta fin di mundo y e cosnan aki mester siƱa madura. Mester compronde cu mester traha hunto cu otro pa salvaguardia nos pais. Esey ta algo hopi bon. Pero na luga di esey ta keda busca pleito.

Tin cu acepta cu e linea di e maneho cu cada gobierno mester keda riba mesun base y hopi cambionan ta tuma luga. P’esey mes sindicato ta pidi Minister pa delinea e protocol di un forma e cual ta cumpli cu e trabou. Tur esey ta hinca den e protocol aki caminda cu mester atende cu e problemanan di ilegal cu a bay completamente for di man.

Riba esaki gobierno actual a hereda un desaster di marca mayor y STA a presencia e cashinan bashi na Ministerio di Husticia. Tampoco a laga documentonan atras pa e minister di Husticia actual por cuminsa traha debidamente riba dje.

Segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA, departamento di Husticia tin 1200 empleadonan cu 22 departamento. Esaki ta un trabao di otro mundo. Aparte di esaki tin situacion nobo cu tin cu atende diariamente anto ora ta mustra cu tin un cambio positivo den e departamentonan, tin hende cu kier pone baranca pa otro y esaki no por.

