Cu Digicel fin di aña ta mas bunita: comparti MAS e Pasco aki!

Momentonan bunita ta pa wordo comparti, y drentando fin di aña Digicel kier sigura cu tur usuario por haci nan deseo realidad dor di duna nan mas di loke nan ta stima, y mas pa nan comparti. Sra. Nadine van der Woude, Marketing Executive pa Digicel Aruba ta splica cu e compania ta riba un trayecto pa bira partner den estilo di bida di su usuario. Esaki dor di fit servicio y productonan specificamente na loke e usuario tin mester. “Pa bira partner di nos usuario ta nifica cu nos kier ta hunto cu’ne tur momento, durante esunnan di mas bunita, mas special y esun cu no por keda sin wordo comparti. Un di e momentonan ey ta Pasco! Fin di aña ta pa enfoca riba famia y amigonan, pa reconecta cu sernan keri y comparti. Ta tempo pa mas! Mas alegria, mas splendor y mas momentonan bunita pa nos isla.”

Mas di tur loke bo gusta!

Un hende semper lo desea mas, pues esey ta exactamente loke Digicel ta duna! Unabes bo tin un pakete di Digicel y bo download MyDigicel App, lo bo ricibi mas di loke bo gusta. Mas ainda ora cu bo cumpra un LTE Prepaid Bundle of data plan ilimitá di 3 dia of mas via My Digicel App bo por ‘Shake to Win’- cu chance pa gana mas minuut di yamada, mas data, mas musica, mas deporte, placa cash, smartphone y mas manera pa gana for di awor te cu fin di aña!

P’abo ricibi mas, bo mester tin un pakete di Digicel y tambe e My Digicel App descarga riba bo telefon. Unabes esey ta haci lo bo tin mas entretenimentu- i gratis! Laga nos comparti tur momento y ‘sacudi’ e temporada aki cu bon vibracion. Aruba ta invita pa celebra fin di aña hunto cu Digicel, y pa motibo cu cosnan bon mester wordo comparti, lo duna mas di tur cos! Pa mas informacion bishita www.digicelaruba.com

