Cu condicionnan nobo: FASE prolonga te cu december 2020

Minister Glenbert Croes a anuncia recientemente cu FASE ta wordo prolonga cu 3 luna te cu december 2020. Pa e mandatario e ta un alivio grandi di por a conta cu sosten Gobierno di Aruba despues cu Fraccion di MEP den Parlamento a manda e proposicion pa su persona.

E mandatario e enfatisa si cu tin condicionnan nobo pa por bin na remarca pa october, november y december. Pa cuminsa:

bo mester aplica/prolonga tur luna di nobo prome cu dia 10 di e luna. Si bo no haci esaki na tempo, ta t’e proximo luna por aplica/prolonga.

Bo mester yena bo informacionnan corecto manera cuenta di banco, number di cedula/censo etc. Si bo yena bo informacion robes, ta t’e proximo luna pa coregi esaki ora cu bo aplica/prolonga di nobo

Si bo a yena cuenta di banco robes y e placa a bay riba cuenta di otro hende, NO ta responsabilidad di FASE. Abo mes ta responsabel pa haya bo placa bek

E suma pa ZZP y trahado ta bira igual na AFL 950

Mester tin permiso valido pa por aplica. Si permiso ta den proceso di prolongacion, mester por prueba esaki cu sea un conseho positivo di DPL of un carta di notificacion di DPL.

Pa loke ta trata ZZP:

si bo negoshi a habri bek pero no ta dunando e resultado desea, e ZZP’er por aplica pa FASE-ZZP cu su pruebanan di pago di BBO/BAZV/BAVP.

Si su ‘afdracht’ na BBO/BAZV/BAVP ta nihil, no lo bin na remarca pa FASE-ZZP pa motibo cu mester por mustra cu su compania a perde entrada.

Si bo a yega di haya FASE den pasado:

Bo mester djis yena e formulario di prolongacion riba www.fasehelpdesk.com

Percura pa bo tin bo carchi di banco pa upload ora di prolonga

Mester yena number di cedula/Censo pa ora di yena formulario

Copia valido di permiso

Mester prolonga tur luna

Si ta aplica pa prome biaha:

Mester yena e formulario di aplicacion riba www.fasehelpdesk.com

Percura pa tin tur informacion corecto

Si aplicante yena informacion robes, su aplicacion lo no cana su caminda

Mester aplica tur luna

Manera Minister Glenbert Croes a expresa: “Fase t’ey pa yuda bo. Corda aplica tur luna pa bo FASE di october, november y december. Aplica na tempo y sea prudente y cuateloso pa yena bo datonan corecto. Nos t’ey pa yuda bo pero please yuda nos yuda bo pa asina e proceso di evaluacion y scrutinio por ta mas facil y efectivo. Y si ta cumpli cu tur rekisito, bo lo haya FASE”.

9 october 2020

