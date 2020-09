Cu bon maneho y e programa ambicioso di integridad di gabinete Wever-Croes, lo trece confiansa bek di nos pueblo den e gobierno

Premier Evelyn Wever-Croes den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba a duna informacionnan amplio di Gabinete Wever-Croes riba e tereno di integridad. Prome Minister a accentua cu integridad ta un area di hopi importancia pa e Gobierno cu e ta encabesa. Desde e prome dia di gobernacion na final di 2017, Gobierno ta bringando forsanan di corupcion den gobierno y den comerciantenan cu ta kere cu nan ta doño di Aruba.

Gabinete Wever-Croes a stipula un programa ambicioso di integridad, cuminsando cerca Gobierno mes, den aparato gubernamental y den companianan estatal. E meta di e programa aki ta pa trece confiansa bek di nos pueblo den e Gobierno.

Prome Minister a remarca cu apesar di no a logra ainda, el a cuminsa si cu p’e sigur ta un paso hopi importante pa yega na e resultado cu e ta desea pronto den combatimento di corupcion.

“Mescos cu den tur cos malo den bida, e luz mester lucha fuerte contra e scuridad. Y lo tarda un tempo ainda prome cu tur e scuridad di añanan anterior wordo destapa cu e luz. Nos a cuminsa y p’esey tin asina tanto movecion, nerviosismo y investigacion. Nos no ta ainda caminda cu nos mester ta, pero nos a cuminsa y nos ta riba e bon caminda”, Prome Minister a duna di conoce.

Bureau Integriteit Aruba (BIA): e seleccion pa director di e Bureau aki lo keda finalisa e luna cu ta bin. Tabata un procedura hopi intenso cu a tuma hopi tempo. E departamento aki ta bay ta completamente for di Gobierno y den mannan independiente. Prome Minister a duna di conoce cu e no sa ken e candidato ta y lo e haya sa ora e procedura ta finalisa. Una bes cu e director ta apunta, e trabounan lo cuminsa. E ley di BIA ta den proceso.

Comision Corporate Governance tambe a cuminsa cu nan trabou y ta hopi activo awor cu e Wever-Croes-Norm. E ley di Corporate Governance tambe ta den proceso.

Den luna di september Parlamento lo finalisa e Ley di Ombudsman. Nan a wanta e tratamento pa algun conseho adicional. Asina cu nan keda cla, e oficina di Ombudsman lo wordo instala. Un kwartiermaker ta bezig caba di basta tempo. E Ombudsman lo ta e defensor di pueblo y pueblo por yega eynan cu kehonan cu no por bay hues of otro instancia cu n’e.

Luna di september tambe Parlamento lo trata e Ley di Financiamento di Partidonan Politico. E ley aki ta hopi hopi importante. Nos por a mira eleccionnan anterior cu un partido tabata tin hopi fondo na su disposicion, hasta pa organisa carnival y lighting parade. Nos a mira tambe cu un sponsor di ex prome minister Mike Eman, Roberto Rincon, despues di a haci donacion cuantioso na sr. Eman, a haya tereno y cantidad di vergunning, sin mester a pasa screening. Ta incomprendibel, Prome Minister a expresa, cu nos instancianan bancario por a keda sin meld e transaccionnan aki.

Una bes e ley aki pasa Parlamento, no ta posibel mas pa partido politico ni politico ricibi donacion grandi. Te na Afl 3.000 por, riba Afl. 3.000 mester publica ta di ken e donacion ta bin. Y donacion riba Afl 25.000 ta prohibi. Esey kiermen cu e donacion di Roberto Rincon na ex minister president di Aruba di $ 50.000, no ta posibel mas. Pa nos di Partido MEP nada ta cambia. MEP ta keda depende di contribucion di pueblo, na koffiemorgen, BBQ, rifa y bingo. Pero cu e ley aki, porfin ta bin un level playing field den politica na Aruba.

Tambe nos ta trahando hunto cu sr. Hessels di Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba riba e National Integrity Scan, un investigacion di integridad riba nivel nacional.

Banco Central, cu segun Prome Minister, e ta considera un partner di Gobierno den e lucha contra corupcion, a cuminsa desde 2018 cu encuestanan di corupcion. Un encuesta no ta mes intenso cu e scan cu ta bay haci cu sr, Hessels y e expertonan. Pero e encuestanan ta yuda Gobierno si. E encuestanan di 2018 y 2019 a mustra cu residentenan tabata di opinion cu e problema di corupcion ta hopi comun y cu e ta creciente.

“Pa Gabinete Wever-Croes, integridad ta un prioridad. Y cu e maneho y e programa ambicioso di integridad di nos Gobierno, nos lo trece confiansa bek di nos pueblo den e Gobierno”, Prome Minister a finanlisa bisando.

