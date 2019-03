Cu BBO lo subi ta absolutamente falso

Rumornan ta coriendo cu lo bay aumenta BBO of e lo keda manera cu e ta, pa cual minister di Asuntonan Economico, Sra. mr. Xiomara Maduro, ta amplia.

Segun e mandatario, prome cu carnaval rumor tabata cu lo subi BBO na 12% y awo cu carnaval a caba a bah’e na 10%. Tur esaki ta pa manipula e opinion publico. Con por tin hende cu den e luna nacional, ta haya par di Arubiano ta bin pa mal informa otro Arubiano na e pais aki. SI bo tin amor patrio, mester stop di e tipo di manipulacion aki. Gobierno ta bezig cu e reforma fiscal, cu a dura 8 aña nada a wordo haci. Y p’esey e trabao ta uno inmenso, pa drecha e cosnan, ya cu e parti ta pa por crea un sistema di impuesto cu ta mas husto pa cu e pais aki, mas simpel tambe pa e pais akinan. Pero e ta hopi mas facil bisa cu haci, paso cu e parti pa haci’e ta mira cu den e fase 1, a trece alivio di IB/LB. Tin hende cu no ta bay paga belasting mas. Den grondbelasting tambe ta mira cu a haci cambio ariba dje.

Di otro banda, ora ta duna alivio un banda, e otro banda e ta subi, Den e caso aki, pa loke ta accijns tin cierto caminda cu invoerrechten ta subi pa bebida alcoholico sterki, cu a subi cu 50 florin. Den e di 2 fase ta bin e parti ariba sucu, pero no ta asina cu tur producto di sucu. Lo trece informacion pa comunidad. Pa e mita aña no tin plania pa loke ta e cambionan di BBO, pa bay over na un otro sistema y tampoco di bay subi tampoco e suma akinan. Tur eseynan ta cosnan cu ta wordo fabrica. Y awo cu posicion cu a haya 8 aña pa a drecha e sistema aki, pa por a traha. Pero lamentablemente niun tabata tin curashi pa haci e cambionan necesario. BBO lo no subi ni na 10 y tampoco 12%.

E mandatario a enfatisa cu e 6% ta temporal. Como pais bo tin un escogencia. Sea ta btw, salextax, pero den btw tin e btw -vat. Tin diferente manera pa haci esey. IMF di berdad a bin Aruba y a haci un assesment, dunando conseho ariba esaki. Pero ta e pais tin cu traha algo cu ta traha pa bo pais, y esey ta e proceso cu ta andando aworaki, cual ta bira e ora e miho sistema pa aki na Aruba. Y pareu cu Aruba, pais Corsou tambe ta trahando ariba reforma fiscal. Loke ta pasando na Aruba no ta un caso isola. Hulanda tambe a subi su btw poco tempo pasa. Paisnan rond tambe ta subi. Pero aki na Aruba no ta premira pa bbo bay subi. P’esey no mester crea e panico den e pais cu esaki ta bay sosode. Berdad cu cosnan a bira caro na Aruba, pero tin otro factonan cu gobierno ta bezig ta investigando pa determina pakico esaki ta pasando.

Ex- mandatario di Aruba a bin na mando bisando cu lo elimina BBO, y pueblo a haya mayoria. Pero nan a bahe cu mita, daña e sistema, pa despues bin cu BAZV pa yena wowo di hende, cu no ta subi a subi e bbo, pero na fin di dia, nan tambe mester realisa cu nan no por yena e pais sin ingreso. Ta di compronde cu mester por tin entrada, dus BBO, of con cu kier yam’e, pais Aruba na momento cu a introduci BBO, p’esey pais Aruba tabata cla, pero e no tabata cla pa un belasting mas complica. Awo cu ta bay haci cambionan, mester mira e ora, cu kico Aruba ta cla y con por sigui bay dilanti, pa introduci un sistema cu di berdad, bo no ta haya bo cu inflacion ora cu haci cambio den belasting. ORa cambionan tuma luga, no tur hende ta contento cun’e, ta haya un oposicion cu ta haci fastioso, pero den nan temporada di gobernacion, nan no a haci nada. Y nan mester duna espacio pa gobierno actual traha,

Pa locual ta salex- tax, si wak rond den Caribe, tur e paisnan cada un di nan ta bezig ta evalunado opcion pa bin cu un tipo di sales tax. Atrobe Aruba no ta isola den locual e trabaonan cu nan ta haciendo.

E pueblo por keda trankil, pa 1 di juni cu e BBO lo facil. Ni cu 10 ni cu 12%. E mandatario a enfatisa cu nada di esey ta berdad. Ora cu a bin cu e crisisheffing, e ta temporario, gobierno ta mei mei di un reforma fiscal y ta trahado pa yega na un sistema cu ta mas husto y simpel pa locual ta pais Aruba.

