Cu arma di candela dos homber a atraca un polis

Riba e caminda di Noord pa Playa un polis na civil a keda atraca pa dos persona desconoci unda nan a pone arma di candela riba dje. E sospechosonan mes a huy den un auto hyundai i10 bay direccion playa, aki e oficial a sigui e sospechosonan. Pero riba e caminda di Shaba pa Tanki Flip a perdenan for di bista debi na e trafico. E descripcion a keda duna na autoridad, den area di Ranchostraat a topa cu un auto na e mes un manera cu e personanan na e manera bisti y di biaha pone tur hende na vloer, buscando e sospechoso y wak si por haya arma of municion. A realisa cu ningun di e personanan eynan no ta e sospechoso y a laganan den libertad. E auto a keda controla y no tabata e auto y a laga esaki liber. Asina a sigui busca den e area. E victima mes a bay warda entrega keho.

