Cu a declara ‘Doodle’ Sophia liber den caso di mishimento di menor ta trece frustracion

Diahuebs a tuma luga e caso contra di e pastoor Jose ‘Doodle’ Sophia, cu ta wordo acusa di a mishi di manera indecente cu’n mucha (menor), caminda cu e acusado a keda absolvi pa motibo di falta di prueba. Sra. Lisette Gomes, di Fundacion Lisette Gomes ta hopi disgusta y decepciona, di e sentencia.

Sra. Gomes a bisa cu e mucha for di chikito a wordo siña tocante abuso sexual di mucha con pa cuida su mes y e mesun dia ta conta su mama di kico a pasa cun’e, pa haya veredicto cu no tin suficiente prueba pa un condena. Pregunta ta unda e derecho di mucha a keda? Den caso nan asina no tin testigo, no tin prueba si no tabata tin penetracion. Casonan di mishimento na Aruba ta keda dificil, e ta frustrante, e ta hopi tristo pasobra cu ta bisa cu como mayor ta kere su yiu y un hues ta bay bisa cu e mucha su palabra no tin suficiente peso pa e por condena e persona aki.

Tres biaha a bay corte pa e mesun caso aki, pero si tabata sa for di luna pasa cu no tabata tin suficiente prueba pa un condena, pakico a alarga e caso aki, tabata pregunta di Sra. Lisette Gomes. Esaki ta trece mas tristeza, mas frustracion pa e mayornan y pa e mucha mes. Ta sinta den e mesun sala cu e persona na kende bo a confia bo yiu durante e ultimo 6 añanan pa hues bisa cu e sospechoso a declara cu e no a haci esaki.

Pero den corte luna pasa el a bisa cu den kishikimento porta e lo por a mishi cu e mucha. Awo un homber di riba 65 aña, cu ta bisa cu casi nunca e ta na e scol, ki mishi e ta haci esaki cu’n mucha. Pero tin un contradiccion, e acusado ta bisa cu e no ta na e scol mucho, pero e ta biba den e mesun edificio unda e negoshi ta. Esaki e mes a declara cu e ta cana den e camber di e babynan pa e bay den su camber. Awo pregunta ta cu si habri e scol aki bek, si lo tin mayornan cu lo pone nan yiunan na e scol aki. E scol ta cera despues di e incidente aki.

Con ta posibel cu e parti priva ta hunto cu e scol. Tambe e investigacion di KZP a laga di desea, ya cu nan no a bay na e scol, pa wak con e cambernan ta. No a papia cu niun leidster, cuanto ora pa dia e ta eynan, pa wak si e ta contradeci locual el a declara.

Sr. Sophia ta insisti cu e casi e no tabata na e cas, e tabata bezig cu gaita. Tambe e tabata duna les un biaha pa siman na muchanan, ki tipo di confianza e por tin pa kishiki un mucha chikito. E veredicto ta uno hopi frustrante, vooral pa e mama, ya cu e ta kere su yiu. Si e como mama no kere su yiu, ken ta bay kere e mucha?

Ora cue caso a tuma luga, dos aña y mei pasa, e mucha tabata tin 10 aña, es decir cu e mucha tabata sa di kico ta kico. E mama a hasta bay psicologo den exterior cu e mucha. E homber tabata yama e mucha ‘su casa chikito’, cual tampoco no ta cuadra.

E mucha mes a pidi pa polis, y pa su edad e sa hopi bon kico ta bon y kico ta malo. E ta hopi frustrante. Diasabra proximo e mama di e mucha lo ta den e programa Mi Voz ta bo Voz, y ta spera cu e ta poco mas calma. Esaki tabata un caso di mishimento. Tin mayornan cu ta pasa den casonan pio.

Algo otro cu a hala atencion di Sra. Gomes, ora di vonnis di e sospechoso, a dun’e e sospechoso. Al parecer e mama di e victima no tin derecho di haya copia di e vonnis. Den corte tabata tin un otro fiscal cu e otro biahanan, y esaki ta duna mustra cu e casonan ta wordo trata di manera frieu.

E sospechoso tin su abogado, pero ken ta defende e mayor/victima. Cierto cosnan den corte cu bo ta tende ta trece frustracion.

