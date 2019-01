Cu 3 bebida alcoholico bo ta wordo considera burachi

Sr. Alex Pietersz di Motor Unit di Cuerpo Policial di Aruba a informa cu mas cu claro e unidadnan di brommer lo ta riba caya pa controla tur cos prome, durante y sigur sigur despues di parada. Lo focus control riba consumo di alcohol dor di chauffeurnan y tambe velocidad mescos cu varios otro aspectonan den trafico y mas cu claro otro cosnan cu personanan comete contra ley. Mas tanto na cuminsamento di e actividad motor unit lo ta riba e camindanan pa tene control vooral riba e trafico cu ta bayendo e actividad pasobra ta custumber cu e ta bira hopi druk caminda e trafico ta stagna y no solamente esaki sino tambe ta bay tene control riba vehiculonan pa wak si tur documento ta na ordo y tambe control lo tuma luga riba e trailernan mes cu ta bay ta den e parada. Pietersz a bisa cu mientras cu tin actividadnan di Carnaval, fiesta toch tur hende mester corda cu mester cumpli cu tur rekisito di ley pa un vehiculo ta riba careteranan di Aruba y mas cu claro cumpli cu leynan di trafico caminda no ta bai tin excepcion pa nada. Cu esaki por ehempel no por tin excepcion pa hendenan core den baki di pickup of core cu cosnan peligroso pasobra e leynan ta keda na vigor. Si bo tin un trailer cu ta mucho hancho of mucho halto, e ora mester tuma contacto cu Cuerpo Policial pa haya un permiso den forma di un “begelieding” di polis pa por hiba e trailer na e actividad di Carnaval.

Dus lo focus riba e partinan aki, riba control tambe di velocidad. Momento cu e parada caba e controlnan e ora lo cambia tiki mas riba e cosnan cu ta causa e peliger mas grandi cu ta velocidad y alcohol. Mester menciona cu e aparato di controla alcohol ta uno hopi sharp dus na momento cu un persona bebe 3 bebida alcoholico caba, e aparato ta detecta esaki inmediatamente y segun nos leynan di trafico pues despues di 3 bebida alcoholico, e persona ta wordo considera burachi. Dus e no ta bay abase di con e persona ta sintie, paso e por ta sintie bon despues di 3 bebida, pero a base di ley despues di 3 bebida alcoholico e persona ta wordo considera burachi. Tambe motor unit lo bai juda pa e flow di trafico ta mas miho pasobra ta conoci cu despues di un actividad e trafico ta pega formal,y asina yuda pa tur hende por jega cas sano y salvo. Na momento cu un chauffeur supla y e marca mas cu 220 ulg e ta bira castigabel pa ley y na momento cu supla y e pasa 570 ulg e persona su rijbewijs ta wordo kita y ta fiscal lo bay tuma decision pa cuanto tempo bo lo keda sin rijbewijs.

Y desues di 780 ulg, Fiscal no ta bay didici mas sino huez ta bay tuma decision pa cuanto tempo bo rijbewijs lo wordo kita. Pues bo por imagina cu pa yega 220 ulg ta tres bebida y pa 570 ulg ta cinco seis bebida ya caba e ora bo tin risico cu bo rijbewijs ta wordo kita. Tur esaki lo bay tin influencia riba bo trabao, bo auto ta wordo kita y tambe bo ta wordo deteni y sin conta e gasto di e takelwagen cu ta cay riba bo persona, sin conta e placa cu mester paga pa e temporada cu e auto keda na warda di polis. Pues e ta cosnan cu lo pasa si bo wordo gara bao di influencia di alcohol tras di stuur y t’abo como persona lo bay core cu tur esakinan. Pues ta recomendabel pa palabra cu un persona cu no ta bebe pa hibabo of hiba boso cas despues di parada of cualkier evento carnavalesco p’asina bo no mester pasa den e situacion fastioso aki, pasobra Polis ta bay controla tur caminda.

