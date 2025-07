Diaranson anochi den aula na EPI a tuma luga eleccion pa un directiva pa dirigi AVB pa otro 4 aña. Dos persona cu a postula nan mes ta Randolf Lacle y Jomar Boekhoudt.

25 club a vota. Randolph a logra 15 voto y Jomar Boekhoudt a logra 10 voto. Esaki ta duna di conoce cu clubnan a reeligi Randolf pa dirigi e maneho di Futbol pa otro 4 aña.

Clubnan lo a mira con e desaroyo di futbol a bay e ultimo 4 aña y a vota pa dune confiansa.

Remake na sr Randolf

Como media si nos ta pidi sr Randolf pa cambia e situacion poco cu Fifa pa laga medianan local transmiti tanto visual y radio emisora y no laga ta Fifa so, haci mas invitacion na medianan pa promociona deporte y e parti di mercadeo di weganan di futbol tanto ne veldnan grandi y veld den bario bira mas activo y visual den comunidad via di medianan.