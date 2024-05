Diahuebs 30 di mei durante un reunion publico di Parlamento di Aruba, a trata e ley di privatisacion di RWZI. E ley aki ta trata e privatisacion di e 3 RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie), Bubali, Parkietenbos y Zeewijk, y e incinerator na Parkietenbos cu awor lo bay den man di Aruba Wastewater Sustainable Solutions NV.

Cu 11 voto pro y 7 contra, Parlamento di Aruba a aproba e ley di e privatisacion di RWZI. Partidonan den oposicion AVP y MAS y Parlamentario Independiente Gerlien Croes a vota contra.

Prome Minister durante e reunion a remarca cu e problema di RWZI ta un di e retonan mas grandi cu Aruba tin despues di e pandemia di covid y e ta un problema cu ta afecta tur ciudadano di Aruba, y cu e ley aki di e privatisacion esaki lo wordo soluciona.

Minister Ursell Arends di Transporte Integridad, Naturalesa, Asunto di Adulto Mayor a compromete su mes desde cu el a forma parti di Gabinete Wever-Croes II, pa busca un solucion pa RWZI. E proceso aki no tawata facil pero e no a laga nada strob’e na caminda.

E prome paso tawata pa sondea con por yega na un solucion. A purba tur manera pa esaki keda den man di Gobierno y hasta a purba inclui e suma den e presupuesto pa inverti den e planta, pero esaki no tawata posibel. Una bes cu a explora tur opcion, y a exclui tur otro solucion, el a yega na e conclusion cu mester privatisa. Di akinan e siguiente paso tawata pa explora con pa privatisa y den man di ken.

Na e momento ey a haci un apelacion na Minister Glenbert Croes di Labor Energia y Integracion, Utilities a wordo involucra pa yuda busca un solucion pa e problema critico aki. Akinan sin duda, Minister Croes a yuda sondeando companianan estatal cu ta resorta bou di su ministerio. Sabiendo e riesgo y responsabilidadnan cu e planta actual tin, su persona hunto cu Utilities a busca un solucion. Akinan a lanta un stuurgroep, consistiendo di representantenan di e tres ministerionan: Ministerio di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asunto di Adulto Mayor, Ministerio di Labor, Energia y Integracion y Ministerio di Asunto General, Innovacion, Organisacion Gubernamental, Infrastructura y Planificacion Teritorial, unda DOW tawatin un papel hopi importante. Tambe DWJZ a forma parti di e stuurgroep pa locual ta trata e ley. A apunta señor Jossy Figaroa como lider di e grupo aki.

“E privatisacion di RWZI ta pa yega na un solucion pa Aruba, no pa Utilities, no pa DOW, no pa ningun minister. E solucion cu awe ta riba mesa ta pa Aruba, y tur ciudadano di e pais aki ta sclamando pa un solucion, y diahuebs nos a presenta na Parlamento e resultado final. Di curason mi kier gradici mi coleganan Minister Ursell Arends y Minister Glenbert Croes, y tur e profesionalnan cu a yuda nos pa awe nos por a yega unda nos ta. Tambe na miembronan di e stuurgroep cu a bin cu e solucion y a traha incansablemente te ora a logra. Tawata un reto grandi cu hopi obstaculo na caminda y mi ta contento cu awor nos ta asina leu”, Prome Minister a expresa.