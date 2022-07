Internacional: 2022 ta mustrando di ta un aña bruto pa invercionistanan di Bitcoin y demas cryptocurrencies.

Aña a habri te cu dia di awe bitcoin a sa di perde mas cu mitar di su balor, wantando su mes na 23.000 dolar comparando cu prijs di mas halto di aña pasa bitcoin su balor a cay mas di 65% bou di e record high di 70.000 dolar pa un bitcoin ta di remarca cu e mercado di crypto den su totalidad ta sintiendo e sla nan di 2022 balor di mercado di crypto a cay for di 2.2 trillion dolar na fin di 2021 te na un poco mas cu 1 trillion dolar te cu dia di awe pero mirando e subida di balor di bitcoin di 15% e speransa di invercionistanan ta cu e pio a pasa.

Asina mes cu e subida di balor cu e tres companianan mas grandi den e mercado di crypto ta experenciando prefesionalnan manera Joel Kruger cual ta un market strategist na LMAX Group ta avisando invercionistanan pa corda cu crypto ta un mercado nobo ainda e no ta move manera otro mercado nan y mirando e tiki cu e balor di bitcoin a subi compara cu otro companianan di cryptocurrency e ta keda un inquietud pa termino cortico Joel Kruger a sigui bisando cu crypto no ta un mercado stabil e no ta comporta manera oro of valuta nan sosteni pa gobiernonan manera dolar y euro invercionistanan mester cuminsa considera cu probablemente no tin suficiente interes den crypto pa hustifica e miles di crypto coins y token cu ta existi y si esey ta e caso cu solamente e fuerte nan lo sobrevivi e mercado bruto cu nos ta experenciando.