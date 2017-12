Cruz Cora y Amsterdam Manor Resort a celebra cu nos grandinan

Riba diahuebs, 7 di December, Cruz Cora Aruba y Amsterdam Manor Resort a celebra fin di aña hunto cu un grupo di mas of menos 40 invitado special. E grupo aki ta existi for di 2012, ora cu Cruz Cora Aruba a dicidi di forma un grupo y bin cu un programa pa personanan riba 60 aña. E grupo ta topa 4 biaha pa aña unda Cruz Cora ta organiza mainta social-educativo y asina ta duna e grupo oportunidad pa socialisa, siña tocante diferente topico manera uso responsabel di remedi, prevencion di candela, diabetes, dementia y otro topico interesante pa nan por yuda nan mes. Pa e ultimo 5 aña, Amsterdam Manor Resort a bira un partner den e programa aki y ta ofrece e grupo un cena, desayuno of brunch di Pasco, y esaki a tuma lugar na Mango’s Restaurant. Tambe De Palm Tours a sostene e programa pa e grupo aki y ta ofrece transporte pa hiba y trece e grupo for di Cruz Cora. Cruz Cora Aruba ta hopi gradici cu e sosten di e dos companianan aki cu ta permiti Cruz Cora organiza un bunita encuentro asina pa e grupo.