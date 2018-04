Cruz Cora cu buki conmemorativo

Awe Cendric van der Linden, boluntario di Cruz Cora, a bishita directora di Biblioteca Nacional Aruba, sra. Astrid Britten pa entrega buki di historia di Cruz Cora. Cendric a entrega dos buki y un moneda special. Ta trata di ‘Here to help: 150 years Netherlands Red Cross’ skirbi pa Margot van Kooten y ‘Hier om te helpen: 150 jaar Nederlandse Rode Kruis’ (400 pag.) skirbi pa e mesun autor hunto cu Ad van Liempt.

E bukinan aki ta conta e historia di 150 aña di historia di e organisacion Cruz cora na Hulanda, for di 1867 te 2017. Tambe ta duna un bista fotografico di diferente momento impactante den historia. Y ademas storia di heroe y victimanan di desgracia. E investigadornan y autornan ta duna un relato extenso di hopi suceso den historia. Cruz cora ta e organisacion humanitario conoci rond mundo pa yuda hende den necesidad di cuido inmediatamente. Cendric tambe a entrega un moneda di 5 florin conmemorativo cu a Cruz Cora a laga diseña den cuadro di e celebracion di e milestone importante aki. Pronto e buki lo ta pa fia na biblioteca.

Cruz Cora na Aruba por conta cu diferente boluntario pa yuda preveni accidente y duna asistencia di prome auxilio. Cruz cora Aruba ta forma parti di un organisacion mundial y ta ofrece diferente curso con pa yuda den emergencia. Pa bira un boluntario mester ta 16 aña bay ariba. Oficina ta situa na Pedro Gallegostraat 14.

Comments

comments