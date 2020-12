Cruz Cora colectando informacion pa posiblemente lanta denuncia contra fraude

Algun siman pasa tabata tin algun informacion incorecto bayendo rond riba social media di Cruz Cora. Tabata trata di un Whatsapp Broadcast cu a bay rond cu un link pa entre otro paga pa ricibi carchi di solidaridad y bono pa famia, algo cu nunca Cruz Cora ta conoci pa cobra pa esaki.

E organisacion ta informando comunidad pa algun dia caba cu loke tabata circulando no a sali for di Cruz Cora, e no ta berdad y pa por fabor no duna ningun informacion personal of pago riba e link cu ta bayendo rond, un suma di supuestamente 20$ pa registra pa ayudo.

Esaki a pasa tambe riba otro islanan manera st. Maarten Cruz Cora cu tambe ta bezig ta informando nan comunidad, y Corsou tambe. Cruz Cora ta haci tur loke nan por y mas, pero semper ta bay tin manera cu otronan ta purba pa por ta perhudica esaki cu fraude.

Un link tabata bayendo rond pa bay un website crea, pero na momento bo uza e simbolo di Cruz Cora – cual ta proteha pa Geneva – e ta un simbolo hopi proteha cu tin su sancionnan mara na dje, y si e no ta wordo uza pa Cruz Cora oficialmente e ta bira un problema. Ta colectando informacion pa mira si por haya sa kende ta reponsabel di esaki pa lanta un keho/denuncia contra dje pa fraude.

Cruz Cora Aruba kier gradici na un y tur cu a sostene nan for di Maart 2020 inicio di e pandemia te cu aworaki, pa locual ta suppliers, comerciantenan, sponsors y tur hende cu a yega Cruz Cora pa duna un man, tur boluntario, e organisacion ta hopi agradecido na tur esfuerso cu a wordo haci. Pa comunidad di Aruba, Cruz Cora ta pidi pa keda pendiente riba cualkier informacion of cambio cu ta bini via e Facebook pagina di Cruz Cora Aruba, y pa semper acudi na nan si tin algun pregunta of mester informacion. Por yama nan Helpdesk riba 582 2219.

Comments

comments