Cruz Cora Aruba yegando casi 10 mil cuminda reparti

“Shonnan, 30 di mei, si nos sigui cu 300 cuminda, nos ta yega 10.000 cuminda reparti dor di Cruz Cora Aruba. Awe nos ta na 6145 cuminda parti. Shonnan danki na tur nos voluntarionan, na nos CP, nos Meals on Wheels planners y specialmente nos Data Planners” asina Crisis Team Leader, Sr. Humphrey Gomes a anuncia den fin di siman.

Cruz Cora Aruba ta awe cuminsa cu un structura di operacion completamente diferente pa por maneha fondonan ricibi for di Hulanda y procesa demanda completamente digitaliza, mas eficiente y profesional. Ta conta awe cu un departamento di accounting cu ta raporta diariamente na Rode Kruis Hulanda cu ta maneha e fondonan ricibi pa cada isla. E programa di vouchers pa compras ta wordo maneha pa un team grandi di voluntario di asistencia social cu ta ricibi for di Data Planners tur peticion y ta evalua cada caso pa asina por duna asistencia cu vouchers pa haci compras di supermercado.

Pa e sistema aki funciona bon, ta pidi pa registra via website di Cruz Cora, pa e proceso cana bon.

Por registra na: https://redcrossaruba.com/projecto-asistencia-social/

Y tambe pa esnan cu no por cushina of bai haci compras por registra na:

Cruz Cora ta pidi pa tene cuenta cu por registra si:

NO ta ricibi ayudo di FASE

NO tin un entrada/salario

NO por cushina of no por cumpra cuminda

A base di e criteria aki e team di asistencia social lo brinda ayudo na e persona.

Cruz Cora Aruba kier gradici tur su partnernan, voluntarionan, colaboradornan y personal pa e ultimo 2 luna di dedicacion y forza, y ta spera di conta cu tur pa e proximo lunanan pa asina por ehecuta e proyecto grandi aki pa comunidad di Aruba!

