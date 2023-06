Diasabra anochi, Cruz Cora Aruba a tene su evento anual pa recauda fondo, e aña aki na Passions on the Beach. Un anochi cu hopi ambiente unda tur presente por a disfruta di e tremendo musica di Robert Jeandor y Su Solo Banda Show riba beach. Romar Trading a sorprende cu su rotating booth di L’Oreal na entrada di e evento

. Palmera Quality Products a ofrece un Breba Cocktail cu tabata masha popular serca tur hende. Esaki tabata un di e “welcome drinks” di e anochi. Romar su “welcome drink” tabata e dushi Prosecco di Santa Margherita. Tambe por a disfruta di biñanan “DIABLO” y e popular Johnnie Walker bar! Cruz Cora Aruba ta sumamente contento cu e evento y ta hopi agradeci pa tur cu e sostene e evento aki cu compra di ticket of sponsor: Amsterdam Manor Beach Resort, Passions on the Beach, Party Xpress, Romar Trading, PQP (Palmera Quality Products), Robert Jeandor y su Solo Banda. MASHA DANKI!