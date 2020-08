Cruz Cora Aruba ta habri registracion pa ayudo diabierna

Cruz Cora Aruba ta habri un biaha mas e registracion pa ayudo cu E-vouchers pa famianan mas vulnerabel cu a perde nan entrada durante e crisis socio-economico di Covid-19. E e-voucher ta permiti e famia haci compras, di cuminda of producto higienico den supermercadonan local. E registracion ta habri mañan, diabierna 14 di augustus y lo ta habri te 28 di augustus. Por registra via e website www.redcrossaruba.com .Si no tin acceso na internet, por tambe yama e Hotline di Cruz Cora 582-2219 di dialuna pa diabierna entre 8’or di mainta cu 4’or di atardi.

Cruz Cora ta duna asistencia di cuminda na persona cu mas ta afecta pa e situacion social-economico for di comienzo di e pandemia. Tur dia, Cruz Cora a distribui 400 cuminda cayente. Te na e momento aki a yuda mas cu 2800 famia (8000 persona) cu E-vouchers.

“Nos sa cu ta momentonan dificil pa hopi hende na Aruba”, Tracey Werleman, Project Manager di Cruz Cora ta bisa “Cu e E-voucher e persona por haci su compras di cuminda of producto higienico cu mas e tin mester. Durante disaster of crisis, Cruz Cora semper ta enfoca pa yuda esun mas afecta of mas vulnerabel prome. Actualmente, tin un team grandi di voluntario cu ta procesando e registracionan y ta percura pa nos por prove e E-vouchers pronto.”

Registracion

Pa registra por yena e formulario riba website www.redcrossaruba.com. Registracion no kiermen cu automaticamente lo ricibi ayudo. Despues di registra, un voluntario lo tuma contacto den e proximo tres siman pa asina haci un entrevista via video pa por evalua si e persona cu a registra ta eligibel pa ricibi ayudo.

E-vouchers

E e-voucher ta funciona mescos cu un debit card y por wordo usa na e siguiente supermercadonan: Super Food, Save More Foodstores (San Nicolas & Boegoeroei stores) , Do It Super Center, Cheng’s Supermarket , Johnson’s Supermarket. Cu e E-voucher por haci compras di cuminda of productonan higienico y no por wordo usa pa cumpra alcohol of productonan di tabaco.

Cruz Cora ta coordina e programa di ayudo cu cuminda aki na Aruba, Korsou y St. Maarten cu partners local. E programa aki ta financia pa Ministerio di Asuntonan Interior y di Relacionan di Reino.

