Cruz Cora Aruba lo organisa un Garden Fundraising Party

Pa 7 aña caba, Cruz Cora Aruba ta organisa su fundraising party anual y ta den full preparacion pa 22 di juni cu ta priminti di bira un experiencia fantastico. Manera ta conoci, Cruz Cora su team ta semper haci su best pa trece un fiesta diferente, cu ambiente relaha, pero na mes momento un fiesta cu esunnan presente lo keda corda. Y e aña aki no ta otro!

E invitado lo yega Aruba Surfside Marina y lo sinti mesora na cas…pero den cura di cas. Cu tur e sosten di varios partner, lo logra pone enfasis riba nos naturalesa, nos productonan local, nos futuro. Inspira riba e quote di Audrey Hepburn “ To plant a garden, is to believe in tomorrow”. Productornan di producto local ta participa e anochi aki pa demostra nan productonan y Santa Rosa lo duna hopi informacion na nan booth tocante mata y plantamento. Hunto pa logra e meta di e anochi, conscientisa nos invitadonan tocante e importancia di cosecha local.

Musica lo ta den man di “Blue Boulevard” cu algun aña pasa a capta hopi atencion na Cruz Cora su evento “Old Hollywood” y ta bin cu un repertorio hopi varia. Romar Trading, Playa Liquor, Hodgson Trading, Arion Wine Company, Manrique Capriles y Tropical Bottling Company tambe lo tey pa duna Cruz Cora su sosten cu nan seleccion di biña scogi pa e anochi aki.

Den otro palabra, un anochi perfecto pa socialisa cu un causa! Tickets ta obtenibel caba na oficina di Cruz Cora Aruba den Pedro Gallegostraat 14, Dakota y tambe cerca tur miembro di bestuur. E prijs pa ticket ta AWG. 300,= pa pareha cu ta bay bek bek den yuda comunidad.

“Yuda Nos Yuda”

Pa mas informacion of reservacion: [email protected]

Comments

comments