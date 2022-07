Diamars, 28 di juni a tuma lugar e Biba Bida Expo di Cruz Cora, un expo special pa adultonan mayor na Aruba di 65 aña of mas.

E expo tabata di 10’or di mainta te 4’or di atardi den e Grand Ballroom di Marriott Hotel. Tabata un dia yena cu varios actividad pa e grandinan, y tabata hopi impresionante pa wak e gran cantidad di hende cu a keda ful dia. Indra Pereira di Cruz Cora Aruba a informa cu tabata tin shuttle service pa cortesia di De Palm Tours for di Misa di Savaneta y Misa di Paradera, pero cu pa nan sorpresa tur hende cu a yega mainta, tabata tey ainda 3pm di merdia pa e ultimo charla.

Mientras cu e parti di mesanan informativo tabata den un seccion di e ballroom, den otro seccion tabata tin un charla cada ora. Cruz Cora kier gradici Dr. Sharline Vis, Dr. Jaime Falconi, Dr. Selene Kock y Dr. Agustin Garcia pa nan tremendo presentacion y entusiasmo. Un danki special ta bai tambe pa Centro Quivit cu a duna workshops na esnan presente cu Yoga, Qi Gong y otro actividadnan fisico.

Tambe na cada organizacion cu a acepta e invitacion pa participa, y asina informa e grandinan presente di varios topico, servicio of producto cu ta ofrece: Fundacion Hospice Atardi, Trinity Aruba, Centro Quivit, IBISA, Fundacion CVA, FAVI, OPPA, DVG, Club Kibrahacha, Comision Arubano pa esnan cu Artritis, Wilhelmina Kankerfonds, Fundacion Movemento ta Bida, Fundacion Diabetes Aruba, FEPOH, Botica di Servicio y Guardian Group.

Cruz Cora Aruba kier a bisa danki na varios compania cu a yuda haci e dia aki mas special pa nos adultonan mayor: Flora Market, Boticia di Servicio, Guardian Group, Aruba Wine & Dine, La Cabana, Driftwood, Ma Didi, Barcelo y De Palm Tours.