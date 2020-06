Cruz Cora Aruba: Biba Bida Buddy Program a organisa Ban Topa

Na momento cu e prome caso di Covid-19 a yega Aruba na Maart, e team di Cruz Cora Aruba su programa Biba Bida a mesora a cuminsa pensa con lo mantene contacto cu e grandinan cu a net caba di registra pa e Buddy Program cu lo tabata un piloto den 2020. Esaki lo tabata apart di e actividadnan normal di Biba Bida, un grupo di contacto via telefon/bishita na cas algun biaha pa luna. Net e siman ey a tene un Expo pa tur persona riba 65 aña unda a expone tur loke Biba Bida tabata tin planea pa 2020. Aki mas of menos 75 persona a registra pa e Buddy Program. E team a pensa ta con lo cuminsa, ya cu voluntarionan ta hopi ocupa cu e Covid-19 Relief Operation cu a cuminsa traha riba Meals on Wheels e tempo ey. Dus a cuminsa pidi ayudo riba rednan social pa asina haña voluntarionan special pa e buddy program. Asina a cuminsa e contacto cu e grandinan tur siman.

Despues di 3 luna, a probecha di organiza un mainta “Ban Topa” y asina a invita tur e grandinan y nan buddy pa nan sera conoci, pasa un mainta hunto. Tambe a pidi e Disaster Team di Cruz Crop pa duna un workshop di “Con pa prepara pa horcan” y a termina e mainta cu animacion di Hector Quilotte y Harla Venner. Aki e pianan a los y tur hende a move untiki. Biba Bida Buddy Program a celebra e amistadnan nobo cu a wordo crea durante Covid-19 y e buddies a expresa di kier sigui forma parti di e programa.

Kier gradici tur e buddies cu a duna un man cu e grandinan for di maart te cu awor:

Tiara Loefstok, Edalitza Weller, Vanessa Rasmussen, Ebby Schwengle, Donalisa v. d Biezen, Wendy Lacle, Kristi-Ann Boekhoudt, Asanya Foster, Alina de L’isle, Chantal de Palm, Erin Croes, Vanessa Quilotte, Norma Brinkenberg-Spellen, Yelsomine Quilotte, Marcia Dirksz, Edna Giel-Geerman, Minerva Huizinga, Indra Anthony-Pereira, Kim Visser, Ingrid Daly, Dorka Rosales-Cardenas, Paula Barrero Bareño, Wanda Broeksema, Melanie Evans, Magaly Winklaar y Marieta Wanopa.

Un danki special ta bai na: Hector Quilotte, Harlan Venner, Piedra Plat Entertainment Center, Dr. Pixels by Rapmaduro, Manrique Capriles, My Computer cu Julia Coffee Machines y Aruba Aloe.

