Cruz Cora Aruba awor ta conta cu deposito di material di desaster na San Nicolas

Cruz Cora Aruba como organizacion cu constantemente ta prepara pa por yuda e comunidad di Aruba, pero tambe otro islanan di reino den un situacion di desaster, ta awor mas capacita pa actua pariba di brug. Durante e ultimo dos aña, tabata e meta di Nederlandse Rode Kruis pa capacita e islanan cu training y material pa actua mas liher durante un calamidad. E material di desaster pa e motibo aki lo mester ta mas liher na alcance di su voluntarionan cu por yuda esunan cu mas mester di dje y tambe si mester yuda islanan bisiña, e material ta disponibel.

Cu e preparacionan aki, Cruz Cora Aruba mester a resolve un reto grandi, cu ta espacio pa warda tur cos ora esakinan yega di International Federation of Red Cross (IFRC) for di diferente puntonan di distribucion rond mundo. Bon Bini Cargo Services Inc. aki a brinda e ayudo cu tabata buscando. Bon Bini Cargo Services Inc. ya for di 1990 ta un compania lider den servicionan di cargo y transporte riba nos isla. E compania a cuminsa cu 2 empleado y awendia ta conta cu mas di 90 empleado. Bon Bini Cargo Services Inc. a cuminsa cu un deposito chikito patras di CMB Boulevard, despues na Eagle y na 1997 a muda despues pa Wayaca unda nan a construi nan mesun edificio. Na 2012 a cumpra e edificio banda di dje y expande mas. Na 2008 a habri un sucursal na San Nicolas. Y awor Cruz Cora Aruba por haci uso di e edificio como deposito pa tempo indefini cu ta ayudo masha grandi pa e parti logistico di e trabou den caso di calamidad. Cruz Cora Aruba kier gradici Bon Bini Cargo Services Inc. pa e tremendo sosten y confianza.

Comments

comments