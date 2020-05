Cruz Cora Aruba a entrega su di 10.000 cuminda cayente

Diahuebs, 28 di mei tabata un dia hopi special pa Cruz Cora Aruba, ya cu for di inicio di e Covid-19 Relief Operation cu a cuminsa e.o. entrega cuminda cayente na famianan cu mas mester di dje, ayera a yega un total d 10.000 cuminda cayente entrega.

E team encarga cu e entrega aki diariamente, a prepara ya for di trempan paso como cu tin mucha chikito den e famia, kier a haci algo special. Asina a yega e cas cu un grupo di voluntario y sorprende e famia cu un bolo, cu a wordo ricibi cu un sonrisa grandi dor di e muchanan.

Cruz Cora ta procesando hopi peticion pa ayudo via su website: www.redcrossaruba.com y ta yudando cu cuminda cayente of voucher pa e famia mes haci compras na supermercado. Ta pidi si pa si mester ayudo y no tin entrada, no ta ricibi FASE y no por cumpra cuminda, pa registra na:

