Cruise Symposium Aruba lo tuma luga dia 5 di oktober 2018

E siman aki Aruba ta bay tene su di 4 edicion di e ‘Cruise Symposium Aruba’, organisa pa Aruba Tourism Authority. E obhetivo di e evento aki ta pa comparti y ilustra tur e desaroyo den e industria di crucero di Aruba cu invitadonan di nos comunidad local.

Durante e evento, stakeholders di e industria aki ta comparti ideanan y experiencianan, cu e meta pa hunto yuda na mehora e producto Aruba den su totalidad, cu enfoke riba e industria di turismo crucero.

E symposium lo inicia cu un palabra di bonbini sigui cu presentacionnan di Ronella Tjin Asjoe-Croes – CEO di Aruba Tourism Authority cu lo elabora riba e actualisacionnan den e industria crucero. Despues ta sigui Kareline van der Linden – Strategy, Planning & Research Specialist na A.T.A. cu lo presenta resultadonan di un estudio di turismo crucero y di Business Research and Economic Advisors BREA, sigui pa Mario Arends – Cruise Manager na A.T.A. cu un presentacion pa cu strategia y iniciativanan. Esther Broeksema di Aruba Excellence Foundation (bao di cual e ‘Aruba Certification Program’ ta resorta) lo papia di e siguiente pasonan y oportunidadnan cu Aruba Certification Program lo sigi brinda. Despues e orador principal di e symposium, Ugo Savino, Director di Deployment & Itinerary Planning pa Carnival Cruise Lines lo comparti desaroyo di e inductria crucero na nivel mundial y informacion con lineanan di crucero ta evalua destinacionan y itinerarionan.

Durante e session di merdia Claudine Pohl di ‘Aquila Center for Cruise Excellence’, lo elabora riba e asina yama ‘Cruise Industry Best Practices’. E obhetivo principal di e atardi ta comparti informacion valioso pa tour operatornan local por ta mas efectivo cu ehecutivonan di lineanan di crucero.

E audiencia invita ta esnan cu ta envolvi directamente aki na Aruba den e industria di turismo crucero. Esey ta inclui entre otro tour operators, shipping agencies, restaurantnan, tiendanan cu ta beneficia di turismo pero tambe esnan cu ta brinda servicio di actividadnan.

Turismo crucero ta forma un parti integral di Aruba su desaroyo di turismo. Di januari te cu september 2018, turismo crucero a trece un total di 568,261 pasahero cu ta 31,173 pasahero (5.8%) mas compara cu e mesun periodo na 2017 na unda 537,088 pasahero di crucero a bishita nos isla.

Segun e rapport di Business Research and Economic Advisors (BREA) pa cu 2017/2018 (october 2017 pa mei 2018), e average cu e pasaheronan crucero ta laga atras den nos economia ta US$ 121.94 pa cada pasahero ora di bishita nos isla por medio di un barco crucero. Esaki ta 8.8% (US$ 9.84) mas compara cu e rapport anterior di 2014 pa 2015 -ora a haci e investigacion aki ultimo biaha- na unda nan a gasta un promedio di US$ 112.10 pa cada pasahero cu bishita nos isla. En total durante e periodo menciona di 2017/2018, e pasaheronan crucero, e tripulantenan y e linea crucero a laga alrededor di US$ 102.800.000.- atras den nos economia, cu ta 43% (US$ 30.9000.000.-) mas compara cu high season 2014/2015, na unda nan a laga US$ 71.900.000.- atras den nos economia.

Den e mesun rapport por mira cu Aruba su destinacion ta score 8.4 –for di 1 pa 10- pa cu e ‘overall visit’ di nos destinacion, loke kiermen cu Aruba ta masha gusta pa e turistanan crucero. Ademas, nos cordialidad tambe a resalta cu 8.5 –for di 1 pa 10. Esaki tawata 8.4 durante e mesun periodo di 2014/2015.

Cruise Symposium Aruba ta conta anualmente cu presencia di diferente tour operators, tour guides, y companianan cu ta involucra directamente cu e industria di turismo crucero.

Cu e tipo di eventonan asina ta haci un esfuerso adicional pa conserva nos posicion como destinacion crucero di nivel halto, considera como un di e miho destinacionnan den Caribe.

