Croes: ‘No ta culpa di Partido RED cu no a legalisa Cannabis’

Parlamentario Ricardo Croes ta bisa cu no ta asina cu Partido RED ta ‘impopular’ pasobra no a cumpli cu Cannabis. A wordo splica detayadamente segun sr. Croes cu e legalisacion di Cannabis ta poni den acuerdo di gobernacion, y un ministerio specifico [Ministerio di Salubridad] ta encarga cu e legalisacion ey. E comision di Cannabis ta encarga pa Prome Minister. Partido RED Democratico tin ningun acceso na e legalisacion aki. ”Kiermen e ta incorecto pa pretende cu nos ta impopular pasobra nos no a cumpli. Esaki ta exactamente e percepcion cu a wordo crea pa pinta nos manera un cos cu nos no a cumpli”, segun sr. Croes.

E ta sigui bisa cu si nan a bira impopular pasobra cu Cannabis no a bira legal, e ta bisa pa realisa cu e berdad ta cu e no ta den nan man of den Ricardo Croes su man so pa legalisacion di Cannabis, e ta den man di otro ministernan. Bo tin minister di Economia cu a bin dilanti papia di pilar economico, minister di sector primario cu ta e prome cu a bin dilanti riba ‘vertical design’, minister di Salud cu ta esun encarga pa e legalisacion specifico, prome minister cu tabata tin comision di Cannabis tambe. “Si nos ta impopular pa esaki, bo tin cuater otro minister cu no ta minister Lampe pa haci e pregunta dicon Cannabis no a wordo legalisa”, sr. Croes ta splica.

Prensa a splica sr. Croes cu mayoria uzado di Cannabis ta expresa cu nan a vota pa Ricardo Croes pasobra nan a confia den dje pa esaki. Dus kico por bisa nan awo? E parlamentario ta splica cu pa RED Democratico no tabata tin distinccion den Cannabis. Nan no a bin distingui Cannabis medicinal, recreacional, spiritual, industrial, social etc. “Tin Cannabis, anto e tin uzo recreacional, social etc. Anto RED a forma un acuerdo di gobernacion cu dos otro fraccion cu e momento ey tabata tin ningun conocemento riba e diferencia entre Hemp cu Cannabis”, segun sr. Croes.

Nan a logra finalmente pa haya HEMP den acuerdo di gobernacion, nada a sosode cu ne. “Atrobe e no ta den nos man,” sr. Croes ta bisa. Y na tur e votadornan cu a vota pa su persona, e ta pidi lo siguiente: Mescos cu su persona, carga bo pasenshi y no entrega e bataya pasobra ken otro ta bay haci e? “Ken otro a bin para pa esaki y presenta su cara mescos cu bo? Ta ami a presenta mocion pa para drugtest. Ami a introduci mocion pa decriminalisa cannabis, ami a presenta mocion pa agricultor,” sr. Croes.

Ora e mocionnan aki a wordo nenga, sr. Croes a desea e presencia y sosten di su votadornan pero ta compronde pa kico no a mustra cara, pasobra aki na Aruba manera cu bo haci esey, bo ta wordo persigui y perde bo trabao, wordo lastra pa choller etc. “Awe mi ta sigur cu si bo a bin dilanti mas prome, nos lo a dal un stap mas leu, alomenos decriminalisa, algo lo a tuma luga”, segun sr. Croes. Ta desea di mira activistanan di Cannabis recreacional,medicinal, spiritual tambe dunando e sosten segun sr. Croes ta expresa.

