Croes: ‘Ministerio cu partido RED ta carga no ta consisti di ‘Friends & Family’

“Laga mi recorda tur hende cu nos tin un gobierno di coalicion, partido RED Democratico no ta dicta den ministerio di ningun hende”, parlamentario Ricardo Croes a expresa durante un rueda di prensa dialuna mainta despues cu prensa a puntra cu tog ora a firma acuerdo di gobernacion, a papia di baha gasto y cu no tin friends and family, anto den edificio di Cocolishi ta parce nada mucho a cambia.

Sr. Croes ta remarca cu e prome cos cu e gobierno actual aki a haci ta baha coordinadornan maximo di 25, y ministerionan a atende nan mes na esey.

Minister Rudy Lampe por ehempel a traha for di cumisamento cu un maximo di 10 coordinador enbes di 25. “Den ministerio di sr. Lampe y tur otro departamento tin niun ‘friends & family’. Sr. Lampe a entrega su auto y nos sa con hopi comocion esaki a causa pasobra e ta un minister cu su maneho financiero a spaar 24 miyon, 10% di su presupuesto, cual niun otro minister a haci”, sr. Croes ta bisa.

Respeta placa di pueblo

Como miembro di coalicion, sr. Croes ta enfatisa cu nan ta respeta cu e decision ta den man di cada un mandatario y ministerio. “Con por ta posibel cu no solamente mi no por bisa cu e gobierno aki a gasta menos pasobra esey ta defacto, nos a mustra esey. Gobierno a presenta presupuestonan sopletorio, budget neutral”, sr. Croes ta bisa. E ta sigui splica cu gobierno a tuma diferente medidanan pero tog e observacion di ‘friends & family’ ta keda bibo, y den opinion di sr. Croes esaki a keda na su lugar pero cu algun diferencia si. “Mi no por compara e gobierno aki cu esun saliente. Pero ta importante pa mi corda tur hende ta cu caminda nos tin bos ta den ministerio di sr. Lampe. Den e ministerio ey specifico mi ta sinti mi honra cu mi por bisa nos tin un minister cu ta respeta placa di pueblo”, segun sr. Croes.

Cu tur e atakenan baho, politico, coordina, manipula cu a bini, segun sr. Croes e ta sinti honra ora cu a pone un persona educa, respeta manera sr. Lampe como minister cu a demostra di ta capas di maneha finansas di su ministerio y educacion.

Tocante retiro di minister Lopez-Tromp

RED ta consistente, e partido no tin desbalance entre sr. Croes y sr. Lampe. Sr Croes den e reunion publico a abstene di vota na fabor di e mocion di desconfiansa contra minister Lopez-Tromp, minister Lampe den ministerraad a abstene di vota pa e procedura di retiro e minister. Y despues sr. Croes den comision central a respeta e mayoria den coalicion cu a dicidi e retiro di minister Lopez Tromp. “Y ami den ministerraad a pone mi accord pa nos minister president tuma temporalmente e cartera over. Nos ta consistente cu otro”, minister Lampe a splica.

