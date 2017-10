Cristiano Ronaldo premia como miho hungado di UEFA 2016- 2017

MONACO- E delantero Portugues di Real Madrid, Cristiano Ronaldo pa di dos aña consecutivo a wordo premia cu e premio The Best 2017 di FIFA pa ta e miho hungado. El a gana Lionel Messi y Neymar.

Ronaldo, di 32 aña, a cerra cu broche di oro un temporada excepcional, caminda el a gana La Liga Spaño, e Mundial di Clubnan, Champions League, Europe Super Cup di UEFA y Super Copa di Spaña.

Ta prome biaha cu e meritonan aki ta wordo reconoci durante e temporadoa 2016- 2017 y no durante e aña calendario, manera tabata e caso den e prome edicion. Cu e premio aki, Ronaldo ta acumula shete premio individual entre nan, e Ballon d’ Or, FIFA World Player y ‘The Best’, compara cu seis di Messi.

E siguiente bataya ta caminda e dos estelarnan aki lo topa bek ta den e entrega di Balon di Oro 2017, otorga pa e revista ‘France Football’, cu lo tuma luga na December.

Fuente:https://www.laprensa.com.ni