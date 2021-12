En bista di e cantidad grandi di caso di Covid durante e ultimo dos dianan, CrisisTeam y Gobierno di Aruba a tuma e decision pa para mesora e fiestanan di fin di aña cu tin programa pa e dianan nos dilanti. Esaki ta pa e organisadornan por tene cuenta na tempo cu e decision tuma, manera a keda palabra cu organisadornan.

Mirando cu e retonan e biaha aki no ta solamente local, sino tambe di biaheronan bishitando nos isla, ta anuncia lo siguiente:

REGLANAN PA CU BIAHE FOR DI PAISNAN RIESGO HALTO

– biaheronan cu no ta residente y ta bin di paisnan di riesgo halto, mester test dentro di dos dia prome cu subi avion; pues no por test aki na Aruba mas. E regla aki lo drenta na vigor dia 27 di december proximo.

RESIDENTENAN

– ta wordo desconseha pa biaha pa paisnan di riesgo halto y hopi halto

– segura bo mes cu bo ta full vacuna prome cu biaha

– e posibilidad ta keda pa test na Aruba mes na regreso

– hasi antigen of self test 3 dia despues di yegada pa ta sigur cu bo no ta contagia

CrisisTeam lo sigui monitor e situacion di serca constantemente, pa asina por sigui ahusta e medidanan den caso cu bira necesario. Ta hasi un apelacion riba tur cuidadano pa cuida nan mes y otronan, pa asina hunto nos por supera e situacion di crisis aki.

Comments

comments