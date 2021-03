Crisisteam: No por tin inconsistencia den maneho di entiero durante pandemia di covid

A raiz di informacionnan cu a surgi tocante di inconsistencianan den aplicacion di maneho di entiero den casonan di COVID-19, Crisis Team di Gobierno a reuni recientemente cu e agencianan funeraria di Aruba; Aurora Funeral Home, Ad Patres y Olive Tree. Meta di e reunion tabata pa haya aclaracion di locual a pasa durante di e ultimo entieronan aki na Aruba y alavez trece aclaracion riba maneho cu agencianan funeral tin cu hiba pa loke ta entieronan durante e periodo di crisis aki cu nos ta bibando.

Durante di e reunion Crisis Team a logra haya claridad riba inconsistencianan cu a ser hiba den e maneho specialmente e agencia funeral Olive Tree, di cual su representante autorisa a admiti di a viola na dos ocacion (2 entiero) algun di e reglanan vigente y cu ta publica riba website di DVG. E demas agencianan a informa cu nan si a sigui cumpli cu e reglanan. E reglanan vigente tabata publica riba website www.arubacovid19.org desde september aña pasa. E reglanan aki ta pa proteha e famia di e difunto y tambe esnan cu ta acudi na entiero di un persona cu fayece di Covid-19. Despues di e reunion e reglanan a wordo ratifica pa Crisisteam y representantenan di e funerarianan, pues awor tur agenncia funeraria sa y ta aplicando e reglanan establesi.

CrisisTeam kier enfatisa cu no a duna trato preferencial den ningun caso, tampoco den caso di entiero di sra. Croes-Rasmijn, y e famia no a pidi CrisisTeam un trato preferencial tampoco. CrisisTeam ta aclarea tambe cu den caso di e entiero menciona, e caha no tabata habri den misa, y cu e instruccion di CrisisTeam no mester tabata pa “sera e caha” den Misa, sino pa “tene e caha sera” den Misa.

CrisisTeam ta sigi reglanan y protocolnan publica y ta conta cu especialmente funerarianan tambe ta atene nan mes na reglanan. Den e pandemia aki CrisisTeam ta hopi cauteloso pa evita crea situacion di riesgo di contagio, den interes general di Aruba, specialmente cu tin dos viariante mas den nos comunidad.

Den e caso especifico di entiero di sra. Croes-Rasmijn, cu a hala hopi atencion den media, ta e agencia funeraria en cuestion ta e mayor responsabel, y a admiti su responsabilidad tambe. Cu e agencia funeraria a desvia di reglanan vigente, ta algo cu CrisisTeam ta tuma hopi na serio, y lo atende esaki cu e agencia funeraria. CrisisTeam ta considera entiero di cada persona, un momento hopi importante y alaves dificil pa e famia. Pesey CrisisTeam ta di opinion cu tanto e fayesido como e famia mester wordo trata cu dignidad y claridad. Pesey CrisisTeam ta lamenta con cosnan a sosode y lo sigi haci e maximo esfuerso pa esakinan no ripiti. Ohala cu pronto nos vence e pandemia y cu no lo tin mas casonan di fayecimento relaciona cu Covid-19. Pesey mes, e vacunacion di nos pueblo ta asina importante.

