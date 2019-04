Crisisplan Social ta wordo midi ya cu fracasa no ta un opcion

Recientemente Minister Glenbert Croes cu tur transparencia a haci su prome reportahe di e Crisisplan Social na Parlamento di Aruba. Un raportahe cu a keda presenta durante un reunion publico unda cu pueblo henter por tabata testigo di e avancenan tumando luga riba e tereno social. Nos ta papia di avancenan cu no ta ‘visibel’ ni tangibel, pero cu ta construyendo e fundeshi di solucion efectivo pa nos problemanan social cu a keda completamente neglisha pa e ultimo 10 añanan.

“E meta ta pa nos midi e avance pasobra ‘failure is not an option’. No ta un opcion pa nos pa na final di e trayecto aki realisa cu tal tal departamento no a cumpli. Nos no ta bay permiti nos mes ni e instancia ey di faya”, e mandatario a splica. “P’esey mes ora bo ta monitor bo ta monitor no solamente pa controla, pero pa acompaña, conseha y interveni na tempo den e implementacion di nan propio meta- y proyectonan cu nan a propone pa nan mes den ehecucion di e Crisisplan Social, pa nan no faya pasobra failure is not an option”, Minister Glenbert Croes a enfatisa.

E mandatario a continua den su disertacion bisando: “Hunto, trahando conhuntamente, nos lo sa di logra e miho pa nos pueblo. Nos a introduci un sistema di ‘scoring’. Apesar cu e tema social aki ta algo nobo pa mi, mi meta y confiansa ta pa empodera e instancianan, empodera e sector social, pone tur hende traha hunto, maneha e miho esfuerso di tur e profesionalnan den e sector social.”

E mandatario a confirma cu tin un proceso cu e instancianan mester atene nan mes na dje. Tin rekisitonan cu mester cumpli cu ne prome cu por ricibi e suma cu nan a pidi. Cada kwartaal lo tene un raportahe cu tur stakeholder. Y cada kwartaal lo haci un rapport na Parlamento di Aruba

Comments

comments