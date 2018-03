Crisisheffing ta door di desbalanse den nos finansas publico

ATIA tabata tin un General Membership Meeting diahuebs ultimo, caminda Sra. Evelyn Wever- Croes tabata nan orador principal, segun Sr. Ronald van Trigt, di ATIA.

E reunion principalmente tabata pa ATIA a eligi e miembronan di e siguiente hunta di ATIA. Despues di esaki, Sra. Wever- Croes a hiba palabra. Su discurso tabata mas dirigi ariba e vision di con Aruba ta sigui bay dilanti y tambe innovacion, cosnan cu mester cambia dne gobierno mes. Un gobierno innovativo, un gobierno cu ta haci cambio internamente den su eficiencia y productividad. Cosnan cu tambe cu mester wordo haci como pais, pa purba crea un poco mas diversificacion di economia y esey e gobienro di gabinete Wever- Croes a expresa cu innovacion ta e pilar mas importante den esaki.

Aruba ta keda cu su retonan, y minister President a toca e tema aki. Esaki tabata e mesun dia cu Prome Minister a anuncia algun medida cu ta bay wordo tuma pa purba di pasa di 2018, sin ricibi KB for di Hulanda. Y ATIA a wak e medidanan aki, mas den dia tambe y ATIA ta di opinion cu e situacion ta uno dificil. Prome cu esaki tabata tin combersacion cu Sra. Evelyn Wever- Croes, di con e situacion ta y motibonan pakico e introduccion di e crisiheffing di 2.5%

Aruba ta den posicion como pais, cu’n debe compara cu nos entradanan cu ta fuera di balans, y no por yega mas di 90%. Ratingsnan internacional ta wak Aruba su movecionnan y esey ta depende di con ta bay haya oportunidad pa fia ariba mercado internacional. Loke mester tuma luga ta un esfuerso pa baha e posicion cu nos ta aden actualmente. Esey ta bay tuma curashi y cooperacion. E prome parti di Sra. Evelyn Wever- Croes tabata un anuncio di subida den belasting indirecto.

Ta comercio lo sinti e efecto, ora cu e consumidor dicidi cu e ta prefera di warda y bestel online, haci di otro manera prome cu bay cumpra y segun Sr. van Trigt, tin mas cos cu Sra. Prome Minister a bisa cu locual ta wordo tuma aki ta un fase limita pa un periodo limita. E ta un medida cu ta wordo tuma pa 2018, mientras tanto ta revisa nos sistema di belasting, unda cu lo purba di move mas y mas for di un belasting directo pa uno indirecto. Belasting nobo aki, mester ta un belasting code mas facil, pero e mester ta suficiente complica pa elimina e tipo di belasting actual mas hopi posibel.

ATIA ta spera cu e ta pa un periodo no mucho largo, y Prome Minister a indica esey tambe. Asina por tuma e siguiente lunanan nos dilanti pa na 2019 por tin un revision di belasting completo, unda cu belasting ta move di directo pa indirecto, dunando e hende mas espacio den nan mesun cartera pa dicidi con nan ta gasta nan placa y pa medio di belasting indirecto cobra esaki bek.

Expertonan financiero ta di opinion cu tabata mas miho pa haci un miho estudio, elimina tur sorto di belasting, caminda tur hende ta pag’e.. E.o. e BBO, turista, stranhero cu no ta contribui cu belasting y lo mester a dialoga prome. Pero ATIA semper ta para pa un introduccion di un belasting cu ta incorpora tur e puntonan aki y nan tin hopi aña caba cu ta duna indicacion pa cambia y simplifica nos sistema di belasting. Pero e ta algo cu ta tarda.. E ta algo cu por a wordo introduci caba, y a scoge pa no haci’e, pero na cierto momento bo ta topa bo mes y e momento a yega. No por laga esaki pa 2019, cuminsamento di aña ta miho pa trece cambionan den e sistema di belasting. Consecuentemente, lo mester warda un rato y e lunanan nos dilanti lo ta intenso, unda lo por haya informacion den ki direccion kier move. Tin indicacion cu e sistema aki lo bay reemplaza tur e belastingnan cu tin, pero con exactamente ta hinca den otro, no ta conoci, segun Sr. Ronald van Trigt, director di ATIA.

