Diahuebs mainta, durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Minister di Husticia y Asuntonan Social Rocco Tjon a anuncia e ampliacion di servicionan di Respaldo. Na 2024 lo introduci un “crisisdienst” y tambe un “kind en jeugd fact team”.

Ta trata di dos servicio sumamente importante, cu ta percura cu e clientenan por haya miho cuido den nan propio “omgeving”.

Ambos team, “crisisdienst” y “kind en jeugd fact team”, lo consisti di profesionalnan cu ta 24 ora pa dia disponibel pa atende cu incidentenan cu ta rekeri cuido di e team aki.



Algun luna atras a organisa un curso pa Cuerpo Policial cu e tema “omgaan met personen met onbegrepen gedrag”. Pues, for di e evaluacion aki a sali e necesidad pa introduci e dos servicionan aki. Unabes e team aki ta operacional e Agentenan Policial no lo tin necesidad di hiba e pashent Spoed Eisende Hulp pa haya e cuido, pero tin un team specialisa cu ta asisti Cuerpo Policial cu esaki na e sitio mes, of na warda di polis.

Pues, miho cuido y trato ta wordo brinda na e clientenan, y ta garantisa mas siguridad tambe pa ambos e cliente y e Agente Policial.

Pa termina, e mandatario a gradici tur stakeholder cu ta forma parti di e stuurgroep GGZ, pa e trabou valioso cu nan ta haci, y cu awe e “crisisdienst” y e “kind en jeugd fact team” a bira un realidad.