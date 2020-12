Crisis team ta monitorea desaroyo na Inglatera di cerca

Crisis Team di Gobierno ta monitoreando y analisando e ultimo desaroyonan relaciona cu e noticia di un variante nobo di e virus Covid -19 cu a keda detecta na Inglatera.

Na e momento aki Aruba ta conta cu un vuelo non-stop pa siman for di Inglatera, for di siman pasa Diaranson. E siguiente vuelo lo ta diaranzon awor 23 di December.

Despues di a considera tur e aspectonan di Test y Control cu Aruba ta aplicando a conclui cu na e momentonan aki e riesgonan di importacion di casonan no ta di tal magnitud cu ta necesario pa cancela e vuelonan. E puntonan mas relevante cu a conduci na e conclusion ta; Aruba tin un maneho di 100% testing, cual a bin ta duna bon resultado. Den e contexto aki por bisa tambe cu un total di 85% di esnan cu a drenta for di Inglatera siman pasa a condusi nan test conforme rekisito di Aruba y a entrega nan resultado negativo promer cu a aborda e vuelo pa Aruba. Esnan cu no test prome cu vuelo MESTER test aki y si Aruba ta duda di e test su validez, semper Aruba por exihi pa ripiti esaki. Esaki ta sigui ta un instrumento clave den combati importacion di casonan di Covid-19. De facto for di apertura di frontera na juli por tuma nota cu casonan importa a keda hopi limita.

Ta un echo cu tin demanda for di e mercadonan pa biaha pa Aruba. Apesar cu e Gobierno Britanico ta stimulando su ciudadanonan pa biaha solamente pa motibonan esencial, e ciudadonan tin e liberdad pa haci un biahe y nan tin deseo pa biaha pa Aruba. Tanto Aruba como TUI ta sigui monitorea e situacion. TUI a pasa na cancela diferente otro vuelonan, pero ainda a mantene otro incluso esun di Aruba, teniendo risico nan na cuenta. Crisis Team Lo sigui monitorea e situacion y lo reuni e siman aki diahuebs pa asina repasa ultimo desaroyonan y dicidi si mester ahusta e maneho.

Comments

comments