Crisis Team ta aclaria maneho na frontera

Despues di cu Crisis Team a informa riba locual ta e maneho nobo na frontera pa evita entrada masivo di e variante Delta, a tuma nota cu tin cierto confusion.

Pa aclaria esaki Crisis Team ta informa cu e maneho cu a wordo reintroduci na frontera no ta un maneho completamente nobo, pero ta e mesun maneho cu tawata tin caba. E maneho ta encera cu tur persona sea residente of turista cu ta yega Aruba mester provee un test negativo. E persona por provee e test 72 ora prome y upload esaki of e persona por test ora e yega Aruba.

E diferencia ta cu es cu upload su test ta yega drenta Aruba sin retriccion, pero es cu ta test na Aruba mester bay su cas of hotel y warda den cuarentena pa su resultado di test. E resultado por dura maximo 24 ora. Despues cu e resultado di su test ta conoci, si e ta negativo e residente of turista por continua cu su nesesidadnan. Si e resultado ta positivo e residente of turista ta keda isola y DVG hunto cu ATA ta percura pa e proseso aki.

Dus pa aclaria, no ta berdad cu un turista of residente na momento cu e drenta Aruba e mester bay den cuarentena 14 dia automaticamente, esaki no ta berdad. E maneho aki tawata wordo implementa caba y a cambia esaki algun siman atras pa facilita entrada di esnan vacuna na Aruba. Pero mirando e situacion alarmante cu e variante Delta ta ocasionando den otro paisnan. Aruba ta tuma e medidanan nesesario pa salvaguardia salud di su comunidad y di su economia y ta reintroduci e maneho cu ya tabata vigente caba.

