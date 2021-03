Crisis Team: Maneho di entiero den temporada di COVID, regla adicional den caso di COVID

Crisis Team ta informa tocante e Protocol Nacional di entiero den temporada di Covid. E protocol Nacional ta basa riba puntonan di salida di World Health Organization y RIVM, teniendo cuenta cu e situacion y tradicionnan di Aruba, y cu presencia di varios variante di COVID actualmente na Aruba. Esey ta pone cu e maneho na Aruba mester ta mas cauteloso cu por ehempel Curacao of Boneiro, pa proteccion di nos cuidadanonan.

Despues cu a ricibi informenan di inconsistencia den ehecucion di e maneho entre agencianan funeraria na Aruba, Crisis Team a reuni siman pasa cu e agencianan funeraria di Aruba, Aurora Funeral Home, Ad Patres y Olive Tree, y a confirma e protocol y reglanan aplicable na tur entiero den temporada di COVID. Tambe e reglanan adicional aplicable den caso cu un persona cu fayese tabata tin COVID na momento cu el’a fayese. Sigientemente e reglanan aki a wordo ratifica den Crisis Team y pues ta reglanan establesi cu tur funeraria mester tene nan mes na dje.

REGLANAN APLICABLE PA TUR ENTIERO

1. Mester usa tapaboca na tur momento

2. No por hiba e fayesido cas pa tuma despedida

3. No por duna man, brasa, of sunchi

4. Maximo 25 persona por ta den e mesun lugar na mes momento, y mester tene distancia di por lo menos 1,5 meter

5. Cuminda of bebida no ta permiti

6. Si bo ta sinti malo, no atende un entiero

7. Miembronan di famia cu ta den isolacion of cuarentena, no por acudi na e entiero; pa mayornan, yiunan y rumannan cu ta den isolacion of cuarentena, por regla un otro momento pa despedi atraves di e funeraria na autoridadnan competente

E reglanan aki ta vigente desde 18 september 2020, y ta publica desde e fecha ey riba website di DVG. E reglanan aki ta aplicable den tur entiero durante temporada di COVID, tanto si e persona a fayese cu Covid, como si e persona no a fayese cu Covid.

REGLA ADICIONAL PA TUR ENTIERO DEN CASO DI COVID

Den caso cu e persona cu fayese tabata tin COVID na momento cu el’a fayese, tin reglanan adicional aplicable. No ta hasi diferencia si e persona a fayese di COVID of di algo otro, por ehempel un accidente di auto of problema di salud, den caso cu e persona cu fayese tabata tin COVID na momento cu el’a fayese, mester aplica mas precaucion. E regla adicional ta

8. No por habri caha durante entiero.

En bista cu na Aruba tin actualmente varios variante di e COVID virus presente, y en bista cu nos no conose tur aspecto di e variantenan ainda, Crisis Team ta aplica extra cautela pa asina protehe cuidadanonan di pais Aruba, y pa preveni contagio mas tanto posibel.

Tur agencia funeraria a aproba e procedura aki, y BeleidsTeam di CrisisTeam a establese e maneho aki den cuadro di COVID. Crisis Team lo sigi evalua e desaroyo y e maneho riba base regular y lo anuncia na momento cu tin cambio.

