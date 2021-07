Crisis Team ainda no ta sigur cu lo tin carnaval 2021 of 2022

Crisis Team diaranson a reuni cu e organisado di carnaval SMAC y esaki, segun Rino Hermans, a bay den bon ambiente. “E tabata un reunion ameno y habri.”

A splica e organisacion e criterianan cu ta uza duna dispensacion pa cierto actividadnan den e normal nobo.

Na final a keda cu te ainda no tin aprobacion ainda pa carnaval pa cual SMAC mester bay bek den su seno y discuti e asunto. A bisa nan cu si e riesgonan ta grandi, lo no por organisa un actividad publico pa bo grupo pa motibo cu no por controla e hendenan na banda. Pero, porta ta keda habri pa papia riba un evento cu tur dos partido por biba cu ne, Hermans a splica. “Pero e carnaval cu nos ta custumbra cu ne, nos no ta mir’e factibel ainda. Sigur no pa 12 di november awo.”

El a splica cu si despues di 12 di november haya un “spike” e celebracionnan di fin di aña y carnaval 2022 ta garantisa cu lo no tuma luga. P’esey e ta pidi pa tene un tiki di pasenshi pa sali di e situacion actual pa por tin un carnaval na 2022 pero no manera cu pueblo di Aruba ta custumbra cu ne di 10 pa 12 parada. Cada parada tin un publico na banda cu ta aumenta e riesgonan. Y cada bes cu e riesgonan aumenta, Merca ta pone Aruba tur sorto di lista y turismo ta wordo afecta. “Como hende madura, nos mester sa kico nos kier. Hopi di nos den Crisis Team ta Carnavalista y sa cu e ta causa dolor. Pero mester evalua kico ta importante y salud mental ta hunga un rol. Reglanan interno nos por maneha nan, pero no ora cu mundo cuminsa pone Aruba riba un otro nivel di codigo, hotel y comercio lo cuminsa sufri atrobe.”

SMAC a compronde pero a bisa nan cu prome cu memey di october no tin ningun siguransa si por tin e evento publico di carnaval na november. Cada “spike” ta dura 22 dia pa stabilis’e y 54 dia pa por papia di suavisa reglanan. Por corda cu a permiti aña pasa celebracion di cambio di aña y a dura for di 7 di januari te cu 5 di mei pa por a controla resultado di e fiesta di Dande. Cu carnaval, e lo ta pio.

Hermans a splica tambe cu a yega na un grado di vacunacion basta bon y tin un “herd immunity” natural y controla, cu e grupo cu no kier vacuna. E casonan ta halto, pero hospital por sigui brinda su servicio normal. E escenario awo ta completamente otro cu esun di aña pasa. E pueblo no ta birando hopi malo. Aunke tin otro elementonan den Delta cu no ta esnan di aña pasa. Delta ta atacando mas hobennan y mucha. P’esey mester tene cuenta cu tur e actividadnan cu ta tuma luga den vakantie.

