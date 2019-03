Crisis ta pone companianan Hulandes na Venezuela lombra contra muraya

Disturbio, hortamento, un gobierno cu ta ratifica su mes y un escasez cronico di productonan: empresanan grandi Hulandes mester haci recortenan silenciosamente na Venezuela, ya cu e crisis cu e pais ta pasando aden dia pa dia ta birando mas profundo.

Cuanto compania Hulandes ta activo na Hulanda y exactamente cual, ta dificil pa bisa. E Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ministerio di Asuntonan Exterior y Embahada Hulandes no por of no kier mucho detaye di esaki. Segun e embahada e situacion ta demasiado sensibel pa por haci un declaracion al respeto.

Den cualkier caso, ta resulta cu e compania di almacenamiento Vopak, e compania di petroleo y gas, Shell y e grupo di alimento Unilever ainda tabata haci negoshi den e pais aki. Aworaki, no mas y si ta asina mes, casi nada.

Solamente ice-cream

E problemanan no ta cay for di shelo. No ta facil loke nos trahadonan ta pasa dia a dia, segun Uniliver den declaracionnan na 2017. Cada biaha ta mas dificil pa mantene e empresa den funcion. Dos manager cu mester percura pa esaki, ta haya un homenahe ariba e portal di e compania.

Oscar Infante, Manager Financiero y Yumar Carrera, gerente di e cadena di distribucion, ta sigui cu nan trabao diario pa proteha e empresa y su trahadonan, segun Unilever. Nan ta conta mas di esaki den un video.

Door cu e transporte di e productonan via caretera a trabes di protesta y robo ya no ta asina evidente, nan a desaroya nan propio sistema. Nan ta manda hombernan ariba brommer dilanti ariba e ruta cu e trucknan mester pasa, pa evalua e situacion cu tin ariba caya na e momentonan ey. A base di e informacion aki nan ta dicidi si y con laat e trucknan lo core.

Si tin mester, e trucknan lo core anochi na e punto mas cercano di unda nan mester baha e carga. Esaki ta evita cu den dia nan wordo deteni door di e protestanan ariba caya.

Mucho mas no tin pa entrega door di Unilever, un vocero di e compania a confirma.

“Caminda cu inicialmente nos tabata bende productonan di nos cuater categorianan (cuido personal, alimento, cuido di hogar, y ‘refresco’ manera bebida y ice-cream). Nos a traha solamente e ice- cream y nos a bende esakinan door di e crisis.

Con bon esakinan ta wordo bendi na e momentonan aki, no ta conoci. “E volume di e produccion ta a base di e pedido ariba mercado”, segun e vocero, cu despues a bisa si cu Unilever, recientemente ta bende “productonan di cuido di cabey” bek.

Perdida di control

Unilever no ta e unico empresa cu tin problema pa sigui traha na Venezuela. Vopak, cu tin un terminal di almacenamiento di petroleo y gas den un waf na e costa noord di e pais, no tin esaki mas den su poder. Segun un cuenta anual di 2018 publica recientemente ta resalta cu nan a perde e control over di e terminal. “E entorno economico, huridico, social y politico den cual e terminal ta opera, a bira pio.

Controlnan estricto di divisa a keda manteni y e inflacion a surpasa e mil por ciento na 2018”, e relato ta bisa.

P’esey na september ultimo a desconsolida e terminal. Esaki ta un intervencion adminstrativo, algo teoretico, ya cu e compania ta sigui di ta e unico accionista y, por lo tanto, doño di e terminal.

E crisis na Venezuela ta birando cada dia pio. E moneda local, bolivar, dia pa dia ta bal menos. Y door cu gobierno ta limita e tipo di cambio, e importacion y, por lo tanto, e produccion pa hopi fabricante cu mester busca e materianan prima for di exterior, esaki ta bira impagabel.

“Esaki ta unico”, segun analista Jos Vesteeg, di InsingerGilissen tocante e intervencion na Vopak. “Esaki kiermen cu nan no tin e influencia decisivo mas ariba e compania. Esaki por ta señal cu gobierno Venezolano a tuma control over di e empresa”. Vopak mes no kier duna comentario.

Den e cuenta anual di e compania Vopak por lesa cu e ta keda vigila e situacion di e pais constantemente, y cu regularmente e ta evalua si e hecho y circumstancia a cambia y cu si a retoma e control bek di e compania.

Makro tambe ta otro cu ta sufri bou di e crisis. E cadena di supermercado internacional algun aña atras a wordo bendi cu’n compania Aleman, pero e tiendanan na Suramerica a keda den man di compania Hulandes, SHV.

Actualmente tin 37 tienda Makro na Venezuela, SHV ta confirma. Y apesar di e escasez di producto y alimentonan, ainda na ta habri.

E situacion pa e tienda y su personal ta hopi pisa. Mucho detaye SHV no ta duna, pero “e circumstancia cu ta reina ariba e mercado Venezolano ta dificil y e siguridad di nos trahadonan ta na prome luga”, segun un vocero.

Entre tanto, ariba rednan social a aparece algun potret, cu subtitulonan cu ta duna di compronde cu ta trata di shelfnan bashi den Makro.

Venezuela den mannan duro

Cu e companianan ta cauteloso cu informacion tocante nan actividadnan na Venezuela, ta di compronde. Gobierno den pasado a actua cu man duro ariba companianan stranhero cu tabata haci recorte den personal.

Por ehempel, na 2017, e compania Mericano General Motors, pa añanan largo e fabricante di auto mas grandi di e pais. Di un dia pa otro, e fabrica di auto y 79 concesionario di auto a wordo traslada sin cue compania di auto mes a bisa di kier bay. El a pone un declaracion rabia ariba su mesun portal.

AkzoNobel

Por cierto, e compania kimico AkzoNobel tambe tabata tin un fabrica na Venezuela, unda cu tabata fabrica peroxide di hidrogeno, por ehempel, pa blankia e pasta di papel. E fabrica a wordo bendi den su totalidad aña pasa, pero esey tabata parti di un benta mas grandi dentro di e empresa y no tabata tin nada cu haber cu e circumstancianan na Venezuela, segun nan mes a ifnroma den un comunicado.

E fabrica awo ta forma parti di e fabrica parcialmente Nouryon. Esaki a informa cu aworaki tin mas o menos 40 persona trahando, cu por produci y entrega segun planning. Pero si a bisa di ta sigui e “desaroyonan di cerca”.

Benta di merca

Shell tambe den gran parti a bandona e pais. E compania Hulandes-Britancio tabata explota te cu aña pasa, hunto cu gobierno Venezolano un campo di gas den lago di Maracaibo, cu ta un pida lama, cera door di tera. Shell tabata tin 40% di e proyecto den man. Pero na final di december el a bend’e completamente na e compania Frances Maurel & Prom pa 70 miyon euro.

Segun e compania e benta ta los di e situacion dificil na e pais. E actividadnan comercial di e compania na Venezuela, segun cu nan mes a reconoce, ta “relativamente chikito”. Shell ta ainda ta participa solamente dos proyectonan di gas y e tin un empresa chikito di distribucion di lubricante . En total, e tin solamente 28 persona ta trahando den e pais.

No tin inversionnan nobo

E posibilidad cu companianan Hulandes dentro di corto lo expande na Venezuela ta relativamente chikito. Ministerio di Relacionnan Exterior a informa cu, mirando e situacion economico precario di e pais, lo no haci inversionnan nobo na e pais.

