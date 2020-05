Crisis Covid-19, violencia domestico y nos muchanan

Ta importante pa nos realisa cu den e situacion dicifil aki COVID-19 a trece cu’ne circumstancianan cu por resulta den emocionnan halto di stress, ansiedad, miedo, preocupacion y panico. Tur e emocionnan aki por resulta den problemanan mental serio y hasta explosion di rabia cu por transforma den tendencianan violento.

Tendencia violento por incera actonan di abuso fisico, pero tambe abuso emocional of verbal. E tension y rabia den un famia por desaroya of escala e violencia domestico entre pareha, caminda e muchanan tambe por bira victima di e abuso. Como adulto e ta hopi importante pa ta consciente y bon informa riba e efectonan cu tendencianan di violencia of abuso por tin ariba un mucha. Nos ta papia di un mucha, ora e tin entre 0 pa 18 aña, cu ta wordo considera como un menor di edad.

Kico ta violencia domestico?

Violencia domestico por sosode ora cu den un famia tin conflicto entre diferente persona. Violencia domestico ta wordo defini como e comportacion abusivo y violento den un relacion cu ta wordo causa door di un persona pa haya of mantene control y poder riba un otro persona.

Violencia domestico por ta abuso verbal, fisico, sexual of psicologicamente y por pasa den cualkier hogar. Un mayor of un cuidado di mucha cu ta den conflicto of un relacion abusivo por pensa cu e violencia no ta afecta e muchanan den famia. Pero echo ta cu hasta si e muchanan no ta wak e actonan di violencia aki, nan ta wordo afecta door e conflicto den famia. E consecuencia di esaki ta cu un mucha por desaroya problemanan serio emocional y di conducta, si e ta experiencia violencia domestico.

Violencia domestico den famia, hopi biaha ta envolvi tambe actonan di abuso di mucha. E mucha por wordo haci daño accidentalmente pero tambe intencionalmente. Pesey ora ta trata di caso di violencia domestico semper mester pensa ariba e bienestar y e siguridad di e muchanan den e cas y no keda keto of tarda pa busca e ayudo.

Kico abo por haci pa yuda un mucha?

Silencio ta permiti cu violencia ta sigui sosode. Si bo ta sinti of tin sospecho cu algo no ta corecto of bo ta mira of scucha algo sospechoso, por fabor no keda den silencio y acudi na un instancia pa ayudo.

● Yama Bureau Sostenemi na 5881010 si bo mester di conseho, tin sospecho y of kier raporta un caso di abuso di mucha.

● Yama Fundacion Respeta Mi na 5824433 pa informacion, conseho y guia tocante caso di abuso di menor.

● Yama Tienda di Educacion na 161 pa guia tocante lantamento di muchan y hoben.

● Yama seccion Bida y Famia di Departamento di Asunto Social na 5281150 pa guia y conseho pa famia.

Den un caso di emergencia cu bo ta sinti cu bo bida of di un mucha ta na peliger yama Polis na 100! Un yamada por scapa un bida cu trauma. Un yamada por salba un bida.

E ta hopi importante pa nos como comunidad ta consciente y bon informa di e señalnan di abuso di mucha pa asina nos por actua debidamente. Bishita nos website www.scparuba.com y click ariba nos pagina “Reconoce abuso di mucha” y keda bon informa. Bo iniciativa por salba un bida di un mucha, paso e bienester y siguridad di nos muchanan ta e responsabilidad di nos tur.

