Criojojo Trappers a presenta Plan di Guia pa cachonan riba caya

Recientemente Criojojo Trappers tabata tin un reunion cu Minister di Salud Publico, Sr. Dangui Oduber, despues di a haya un invitacion formal di e Minister. Sra. Marvinne Kock, di Criojojo Trappers ta amplia mas ariba esaki.

Nan a splica e minister, kico ta e problemanan cu cachonan ariba caya, y e vooral e kill cage u tameb e educacion con pa bay om cu bestia. E minister a pidi, pa traha un plan di guia, con ta bay trata cu e kill cage den futuro. E a pidi un plan tambe di sterilisacion.

Den e mesun reunion minister a solicita un plan di guia, unda cu por mustra con lo por traha cu e killcage den futuro, tambe un plan pa traha, e aña cu ta bini, cu un programa di sterilisacion di bestia, y finalmente pa traha un campaña di informacion y pa cu esaki crioyo lo tin un grupo cu lo ta trahando riba esey caba, y nan lo bin un un proyecto cu ta yama “Pa dal un cacho no falta un palo”..

Mas aleu e documento cu Criojojo Trappers a presenta na e minister di Salud, Sr. Dangui Oduber,a splica den cifra di un aña y mei trahando riba caya, cuanto cantidad di sterilisacion

di bestia nan a logra, y cuanto a wordo preveni di nace na 2018, y asina tur e trabou y e labor cu crioyo trappers a realisa for di aña 2016 te awor.

Algun informacion importante tocante e tema aki lo ta cu Crioyo Trappers a steriliza aproximadamente mil cacho cu pushi den 18 luna y esey lo ta un bon resultado, asina a Sra. Marvine Kock, representante di e fundacion aki, a expresa.

Sra. Marvine Kock representante di e fundacion aki, cu un costo stipula na veterinario di 125mil florin, unda ta conta tur e vacunanan, pasobra mayoria di cacho cu ta riba caya

a haya e malesa cu ta yama distemper, y tambe pa purba di salva mas cacho cu ta posibel, por ehempel esun cu auto a dal lague benta riba caminda, Criojojo ta coy nan purba di salba

nan bida, pone nan den bon shape. anto salva mas cacho cu ta posibel. Asina ta cu Crioyo trappers lo ta trahando di manera incasabel unda cu nan a traha full un diagram cu ta splica cuanto cacho cu pushi, lo wordo preveni di nace door cu nan a sterilisa. Esakinan ta cifranan di casi nuebe mil cacho cu pushi cu lo no nace na 2018.

E plan cu crioyo ta trece e tin mester di placa, y nan ta puntrando na e minister di salud pa por haya subsidio adicional di parti di gobierno pa nan por sigui cu e trabou, ya cu mayoria di ingresonan pa e fundashon lo ta di donacion, un 80% ta bin for di Merca of Hulanda,

y na Aruba, solamente 20% ta donacion local. Un di e sponsornan di mas grandi ta Super Food te awor aki, aunke cu nan a bin cu otro manera di haci donacion. Pero na Aruba tur e fundacion cu ta traha cu bestia, cu actualmente ta consta di 5 of 6 esakinan, nan no ta haya ni un subsidio y e trahadornan lo ta boluntario.

Sra. Marvine Kock ta enfatisa cu crioyo Trapper ta un oranisacion sin fin di lucro cu nan unico fin lo ta percura pa e cuido di e bestianan na Aruba. El a expresa cu tur

ciudadano activo riba nos isla tambe lo ta responsable pa cuido di bestia, y cu esaki lo mester wordo hinca den campaña den sistema educativo pa crea consciencia y cu e ta necesario

pa compronde cu ora bo lo tuma un bestia e lo bira bo responsabilidad, no di gobierno,sino cu tur hende mester colabora cu otro y yuda e bestianan. Esaki lo yuda lanta nos moral cu

a bay atras den e topico aki.

Den e plan di guia, ta pone e con, ya cu e plan a wordo traha hunto cu e guia pa e killcage, hunto cu veterinarionan, hunto cu otro fundacionnan di bestia, kico ta rekeri y con ta pone un bestia drumi. E mester ta un manera etico, humano y e bestia no mag di sufri. A pone guideline di Merca y Europa cu nan por wak cu nan no a inventa e wiel di nobo, pero a adapta cierto reglanan na nos killcage, cu si un bestia wordo eutanisa, e tin un protocol, y esaki mester wordo sigui pa esunnan cu ta sigui e protocol cu esun na cargo di ehecuta e plan lo mester cumpli, y tambe a solicita den e plan un veterinario independiente cu lo por drenta den e killcage zorg kiko lo socede aden durante e eutanasi anto evita cu lo por tin maltrato pa e cacho. Te asina leu, Sra. Marvinne Kock, representante di Criojojo Trappers.

