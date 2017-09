Criminalidad ta e preocupacion mas grandi di e ciudadano

Cu criminalidad a aumenta no ta un topico di debate of discusion mas. E ta e preocupacion mas grandi di e ciudadano. Durante tur bishita di cas esaki ta wordo vocifera tambe. Estadisticanan tambe ta prueba esaki, cu un aumento di esnan hoben cera na KIA.

Nos energia mester wordo uza pa trece solucionnan padilanti, y ehecuta e plannan tambe. Pero pa trece cambio y ehecuta plannan cu ta bay alivia e dolor di pueblo, mester acepta si cu tin un problema grandi. Si no acepta esaki, pueblo por ta sigur cu no lo bin cambio tampoco.

Prevencion

Pa preveni criminalidad bou di nos hobennan ta rekeri un maneho integral. Un maneho integral caminda tin “meldpunten” defini y conoci pa tur hende, departamento y organisacionnan. Asina aki mayornan, docente, profesionalnan di tur departamento por laga registra tur informacion central. Asina aki ta garantisa cu ayudo y guia ta yega na e momento adecua pa e hoben. Un “meldpunt” lo facilita e trabou di nos polisnan y haci posibel cu ora tin un melding di por ehempel violencia domestico, e hoben ta e punto central y por acudi mesora na e instancia concerni cu por brinda e ayudo necesario.

Cada scol na Aruba, departamento den husticia y organisacionnan cu tin un rol crucial pa señala problema bou di nos hobennan, mester tin e conocemento y e personal specialisa den e materia aki. Atrabes di un “opleidingsplan” por brinda e personal existente workshops pa amplia nan conocemento pero mester recluta e personal specialisa tambe. Nos tin hopi profesional cu ta solicita, manera trahadonan social, psicologo, social pedagogico hulpverleners, pero nan no ta haya trabou. E ta di suma importancia pa recluta e personal aki pa asina un bon guia por wordo brinda na e hobennan y ora ta necesario e hoben por ricibi e ayudo profesional door di e instancia cu lo sigui cu e guia. E ta inaceptabel cu tur departamento cu tin un rol crucial den e trayecto aki, no tin suficiente personal. Bureau Slachtofferhulp por ehempel tin un persona so ta traha pa henter Aruba, Sociale Zaken y Reclassering falta personal.

Pa frena e situacion actual lo introduci profesionalnan riba e tereno social pa traha hunto cu e polisnan di bario. Asina aki e ayudo brinda, na problemanan social, door di Cuerpo Policial lo ta mas completo. Banda di esaki tambe lo zorg pa introduci trahadonan social na mayoria scol, asina aki no solamente brindando ayudo na nos docentenan y e hobennan cu mester di guia profesional, pero tambe brindando nos yiunan di tera cu ta studia un cupo di trabou pa hiba Aruba padilanti.

Monitor y evalua

Atrabes di un maneho integral lo mester introduci un “risico jongeren overleg” pa asina aki constantemente ta evalua e hoben cu por desvia di e bon caminda. Esaki ta un maneho cu mester wordo ehecuta tambe, y no tin’e solamente riba papel. Y pa esaki por funciona debidamente mester cuminsa na recluta e personal cu nos tin mester di dje berdaderamente. Por ultimo lo aloca fondo specialmente pa e problematica di “prevencion di criminalidad bou di nos hobennan” pa asina aki e recursonan wordo uza door di e instancia cu tin mester di dje na e momento ey, y pa evita cu e recursonan ta wordo uza pa un otro proposito cu no ta prevencion.