Relaciona cu e caso cu a tuma luga diadomingo anochi unda un persona a informa polis cu el a haya un homber benta den yerba abou rib’e caminda di Matividiri a pone polisna cu investigacion.

Polis di trafico a cuminsa cu nan investigacion prome pa wak si ta trata di un hit and run, pero e curpa tabata frieu cu ta indica cu algo di algun ora prome el a pasa. No a topa cu ningun marca di brake y of pieza di auto benta abou.

A notifica recherche pa presenta pa haci investigacion tambe hunto cu polis tecnico, a opta pa tuma e curpa den beslag debi cu ta un caso misterioso ya cu e curpa momento cu a haye no tabata cayente mas y awo tin bay saca afo ki tipo di crimen esaki lo ta trata.