Crimen bou di awa: E misterio di e periodista Danes y un curpa desmembra

KOPENHAGEN, Dinamarca- Polis di Dinamarca ta investigando e morto di e periodista Sueco Kim Wall, cu a disparce dia 10 di Augustus ultimo. E dia en cuestion el a bishita e inventor Danes Peter Madsen den su submarino priva, esun mas grandi di mundo, construi pa Madsen mes. Pero, cual ta e misterio cu ta parce fragmentonan di un novela skur?

E conocido inventor y empresario di 46 aña a invita Kim Wall, pa subi su submarino Nautilus diahuebs anochi pa un paseo maritimo cortico. E muhe tabata trahando ariba un buki over di Peter Madsen y tabata skirbi articulonan pa medionan reconoci manera ‘The New York Times’ y ‘The Guardian’, e.o.

Segun e plan, e submarino lo mester a bolbe e mesun anochi na e luga for di unda el a sali. Sin embargo, e submarino a disparce. Pa su mañan mainta, dia 11 di Augustus, e submarino a wordo localisa den e bahia di Koge, 50 km for di e capital Danes. No obstante, niun hende no a tende mas di e periodista Sueco for di e dia ey.

E inventor, cu supuestamente tabata su so unda cu e submarino a sink, a declara na prome instante cu Kim Wall a baha for di su submarine despues di un biahe cortico. Segun Madsen, despues cu e hoben a baha, el a dicidi di sali pa alta mar un biaha mas, pero e submarine a sink dor di fayonan tecnico. E homber a wordo rescata pa un barco priva. No obstante, polis Danes ta sospecha cu e inventor lo por a sink e submarine, pa asina sconde pruebanan di e morto di e periodista.

Door cu Kim Wall no a bolbe bek cas, su pareha a bati alarma y autoridadnan a cuminsa un buskeda na gran escala pa localisa e submarine. E hecho cu e submarine a sink, a lanta sospechonan cerca autoridadnan policial y Madsen a wordo aresta pa posibel asesinato di e periodista.

Dia 13 di Augustus, oficialnan a revisa e submarine cu a wordo recupera, pero no a haya e curpa di e muhe. Pero asina mes, e detayenan di e registro di e submarine ta keda un secreto. Loke ta conoci ta cu e submarine a wordo gesink pa malo, posiblemente pa sconde pruebanan di e crimen. Durante mas di un siman di buskeda, buzonan y barconan a recore e ruta di e submarine y no a haya nada.

Dia 21 di Augustus, dus 10 dia despues di e desaparicion di Kim Wall, Peter Madsen a confesa di a deshaci di e curpa di e periodista. Segun e empresario, e hoben a muri door di un accidente abordo di e submarine, pa cual el a dicidi di tira e curpa na lama, na un luga no specifica. E inventor a insisti cu e no tabata tin nada di haber cu e morto di e periodista, y ainda e tipo di accidente cu a causa morto di e periodista no ta conoci.

Motibonan pa cual e empresario a gaña ariba e sucedido, tampoco ta conoci. Ademas, no tin siguransa di cu Madsen por ta bisando e berdad awo, pa cual ainda no a presenta cargonan pa homicidio involuntario.

Riba e mainta di 22 di Augustus, polisnan Danes a haya un curpa femenino, sin brasa, pia of cabes den e lama Baltico, cerca di e supuesto luga di e desaparicion di e periodista. Depues di a realisa pruebanan di DNA expertonan a logra confirma identidad di e curpa.

Polis Danes a bisa cu e curpa a wordo desmembra “pa malo” y cu e tabata mara na un pida metal. Cual ta indica cu e parti di e curpa aki a wordo gesink di manera intencional.

Fuente: https://actualidad.rt.com/